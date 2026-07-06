"Kararlı yanıt"... Jesus, Suudi Arabistan milli takımının başına geçecek mi?

Al-Nassr kulübünün eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı’nın başına geçme olasılığıyla ilgili tartışmalara son verdi. Avukatı Luis Miguel, Suudi Futbol Federasyonu yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ilk bilgi alma aşamasını geçmediğini ve hiçbir zaman resmi müzakerelere dönüşmediğini açıkladı.

“Yeşiller”in Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinin ardından Jesus’un adı Suudi milli takımının teknik direktörlüğüyle güçlü bir şekilde anılmıştı ve önümüzdeki dönemde bu görevi üstlenebileceğine dair yaygın spekülasyonlar vardı; ancak bu haberler Suudi Futbol Federasyonu tarafından resmi adımlara dönüşmedi.

Luis Miguel, Suudi gazetesi “Al-Riyadiah”a yaptığı açıklamada, Jesus’un Suudi milli takımının başına geçme ihtimalinin şu anda zayıf göründüğünü vurguladı ve Al-Nassr kulübündeki görevinin sona ermesinin ardından yapılan görüşmelerin sadece ön görüşmeler ve sorularla sınırlı kaldığını belirtti.

Miguel, “Bunun gerçekleşeceğini ve Jesus’un Suudi milli takımının teknik direktörü olacağını sanmıyorum. Al-Nassr’daki görevinin sona ermesinin ardından yetkililerle bu olasılık hakkında gerçekten de görüşmeler yapıldı, ancak somut bir gelişme olmadı” dedi.

Jesus, takımı Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Al-Nassr'daki görevini sonlandırmış ve başkent kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi reddetmişti. Kulüp daha sonra Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile iki sezonluk bir sözleşme imzaladı ve Postecoglou, yeni sezona hazırlık çalışmalarına çoktan başladı.

Portekizli teknik direktörün avukatı, Jesus’un şu anki isteğinin Portekiz’e dönmek olduğunu açıkladı; ancak şu ana kadar ülkesindeki kulüplerden herhangi bir teklif almamış olsa da, Portekiz dışındaki birçok kulübün ciddi ilgisi olduğunu vurguladı.

Miguel şunları ekledi: “Büyük olasılıkla Jesus Portekiz’de kalmak istiyor, ancak şu ana kadar oradan kendisine herhangi bir teklif gelmedi. Öte yandan Katar, Türkiye ve Brezilya’dan teklifler var ve önümüzdeki dönemde neler olacağını görmek için beklememiz gerekiyor.”

Böylece, herhangi bir resmi müzakere yapılmadığı göz önüne alındığında, Jorge Jesus’un Suudi Arabistan milli takımının başına geçme olasılığı şimdilik uzak görünüyor. Buna karşılık, Portekizli teknik direktör, önümüzdeki dönemde geleceğini netleştirmek umuduyla çeşitli kaynaklardan aldığı teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.