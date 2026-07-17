Karar verildi: Zidane, Fransa milli takımının teknik direktörü oldu

Aylar süren spekülasyonlar ve beklentilerin ardından perde kapandı, transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane ile Fransız Futbol Federasyonu arasında, deneyimli teknik direktör Didier Deschamps'ın ardından "Les Bleus" milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Romano, “Facebook” sitesindeki resmi hesabı üzerinden, “Zizou”nun kendisine sunulan sözleşmenin tüm maddelerine ve ayrıntılarına tam olarak onay verdiğini kesin bir dille doğruladı. Ayrıca, Fransız milli takımının teknik direktörlüğü görevinde onu eşlik edecek yardımcı teknik ekibin kadrosu konusunda da kapsamlı bir anlaşmaya varıldı.

Önde gelen İtalyan gazeteci, İspanyol kulübü Real Madrid’in eski teknik direktörünün kişisel kararını çoktan verdiğini ve Fransa Milli Takımı’nı çalıştırma projesine uzun bir süre önce ilk onayı verdiğini belirtti; Geçen Aralık ayından bu yana büyük Avrupa kulüplerinden gelen birçok cazip teklifi kesin bir şekilde reddederek, yalnızca kendi ülkesinin milli takımını yönetme fırsatı elde edene kadar sabırla beklemeyi tercih etmişti.

Romano, yardımcı teknik kadronun oluşturulmasıyla ilgili tüm düzenlemelerin çoktan tamamlandığını ve eski dünya şampiyonunun, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımının sona ermesinin ardından Deschamps’ın görevini tamamlayıp resmi olarak görevinden ayrılmasıyla birlikte, önümüzdeki birkaç gün içinde sözleşmelere resmi olarak imza atmasının beklendiğini açıkladı.