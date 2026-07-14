"Karar verildi"... Neymar, geleceği konusunda kararını verdi

Neymar, Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası’nda Norveç’e 2-1 yenilerek son 16 turunda elenmesinin acısını yaşadıktan sonra, futbol kariyerine ilişkin kararını verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından Neymar'ın üç seçenek arasında kaldığını yazdı: Birincisi futbolu bırakmak, ikincisi ABD ligine transfer olmak ve son olarak da mevcut sözleşmesini yerine getirmek üzere Santos'a geri dönmek.

Kesin olan şey, Neymar’ın milli takım serüveninin tamamen sona erdiği... Ne oyuncu ne de teknik direktör Ancelotti’nin Brezilya milli takımında birlikte çalışma planları yok.

Bununla birlikte, son günlerde kulüp düzeyinde oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda tartışmalar yaşandı. Ailesi, Neymar’ın kariyerini bu talihsiz sonla bitiremeyeceği konusunda hemfikir.

Kısa süre önce Instagram hesabında paylaştığı bir mesajda babası, Neymar’dan pes etmemesini istedi, umudun hâlâ var olduğunu vurguladı ve oynamaktan zevk almaya devam etmesi için onu cesaretlendirdi. Buna ek olarak, ticari nedenlerden dolayı futboldan tamamen emekli olması mümkün değildir; zira sponsorlar ve şirketlerle olan çok sayıda sözleşmesi ve ticari yükümlülükleri, aniden emekli olmasını imkansız kılmaktadır.

Amerikan Futbol Ligi’ndeki bir takıma katılma olasılığıyla ilgili olarak, Cincinnati kulübüne olası transferiyle ilgili müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekmek gerekir.

Aylar süren görüşmelerin ardından, spor direktörü Chris Albridge ve başkan Jeff Bearing’in Nisan ayında Neymar ve babasını ziyaret etmek üzere Brezilya’ya gitmelerine rağmen, Amerikan kulübü nihayetinde resmi bir teklif sunmadı.

Son seçeneğe gelince, bu durum kesinleşmiş gibi görünüyor; zira “Diário do Peixe” gazetesi (Santos kulübüne yakın ana medya kuruluşu) haberine göre Neymar, Aralık ayına kadar Santos ile olan sözleşmesini yerine getirmeye kararlı.

Haberlere göre Neymar, arkadaşlarına şöyle itiraf etti: “Şu anda Santos’u ya da takım arkadaşlarımı terk edemem. Kulüp ciddi bir mali krizden geçiyor, yeni oyuncu transferi yapması yasak ve Brezilya liginde küme düşme hattına çok yakın.”

Sporla ilgili nedenlerin yanı sıra ailevi nedenler de var: Partneri Bruna Biancardi, ikinci çocuğuna hamile. Neymar, hamilelik süresince São Paulo sahilindeki aile konağında onun yanında olmaya özen gösteriyor.

Son olarak, UOL sitesinden gazeteci Lucas Musetti’ye göre, Neymar’ın 17 Temmuz Cuma günü zorunlu sağlık kontrolü için Santos’a dönmesi bekleniyor.

Muayene özellikle bacak kaslarının değerlendirilmesi, kas dengesi ve diz sağlığının incelenmesinin yanı sıra kalp muayenelerine odaklanacak.

Forvet, Dünya Kupası’na özel olarak hazırlandığı için geleneksel tatile çıkamadığından, antrenmanlara tam olarak dönmeden önce fiziksel bir geçiş dönemi geçirmesi bekleniyor.