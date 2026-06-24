Karar verildi… Mısır-İran maçında LGBT kutlamaları yapılacak

ABD’nin Seattle kentindeki etkinlik organizatörleri, Mısır ve İran’ın itirazlarına rağmen, eşcinsellerle dayanışma amacıyla “Pride Match” kutlamasını planlandığı gibi düzenlemeye kararlı. Mısır ve İran, önümüzdeki Cumartesi sabahı (GMT saatine göre) 2026 Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

Seattle, ABD’de eşcinsel topluluğunu en coşkulu şekilde kutlayan şehirlerden biri olarak biliniyor; Haziran ayında düzenlenen kutlamalar ise ABD’deki en önemli ve en büyük “Pride” etkinlikleri arasında yer alıyor.

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Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, yerel organizasyon komitesi 26 Haziran tarihli maçı “Pride Match” etkinlikleri kapsamında düzenlemeye karar vermişti. Ancak kura sonuçları, Mısır ile İran’ı bu karşılaşmada karşı karşıya getirdi; bu durum, her iki ülkenin eşcinsellik konusundaki tutumları nedeniyle geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Mısır Futbol Federasyonu, bu tür etkinliklerin Mısır toplumunun kültürel ve dini değerleriyle çeliştiği gerekçesiyle, Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan (FIFA) “Pride” ile ilgili herhangi bir etkinlik düzenlenmemesini talep etti. İran Futbol Federasyonu da benzer bir resmi itirazda bulundu.

Bu itirazlara rağmen, Seattle’daki organizatörler etkinliğin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini vurguluyor. Seattle Dünya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi üyesi Heda McLendon, “Reuters” ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya Kupası üç hafta içinde başlayıp bitecek. Oysa Pride kutlamaları… 50 yılı aşkın bir süredir her hafta düzenleniyor. Bu hafta da düzenlenecek ve Dünya Kupası bittikten sonra da uzun süre devam edecek."

FIFA sözcüsü ise “Pride Match”in ev sahibi şehre özgü bir girişim olduğunu ve Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir etkinlik olmadığını belirtti.