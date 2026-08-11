Yetenekli kanat oyuncusu Haissem Hassan'ın İskoç ekibi Celtic'e transferi bitiş çizgisine yaklaşırken, oyuncunun transfer işlemlerini resmi olarak tamamlamak üzere önümüzdeki birkaç saat içinde Birleşik Krallık'a gelmesi bekleniyor.

Real Oviedo kulübüne yakın kaynaklar CeltsAreHere sitesine, Haissem Hassan'ın bugün salı günü İspanya'dan Britanya'ya doğru yola çıkacağını açıkladı. Bu, iki kulüp arasındaki görüşmelerin belirleyici aşamalara girdiğinin güçlü bir göstergesi.

Transfer, pazartesi sabahına kadar resmi imza olmaksızın "neredeyse tamamlanmış" olarak nitelendirilmesine rağmen, son gelişmeler büyük bir açılım yaşandığına işaret ediyor. 24 yaşındaki oyuncu seyahat izni alma işlemlerine başlarken, Celtic ve Oviedo yetkilileri de anlaşmaya son rötuşları yapmak için çalışıyor.

Resmi açıklama öncesinde hâlâ bazı son adımlar mevcut; zira tüm taraflar, başta oyuncunun Glasgow'a varışının hemen ardından yapılacak ve transferin tamamlanmasında belirleyici olacak tıbbi muayeneleri geçmesi olmak üzere, tüm maddeler üzerinde anlaşmaya varılana kadar acele etmemeye özen gösteriyor.

Dikkat çekici mali detaylar

Mali açıdan bakıldığında, transferin temel bedeli yaklaşık 6 milyon sterlin olup, performansa bağlı ek bonuslarla toplam bedelin 8,5 milyon sterline yükselmesi mümkün. Bu rakam, Real Oviedo kulübü için önemli bir mali canlanmayı temsil edecek.

Aynı bağlamda, Villarreal kulübü de transferden faydalanacak. Zira oyuncunun daha önceki Oviedo'ya transferinde satış haklarının yüzde 40'ını elinde tutan sarı-lacivertli kulüp, Hassan'ın Celtic'e transfer bedelinden yaklaşık 2,4 milyon euro kazanacak.

Haissem Hassan'ın Real Oviedo'nun Fransız ekibi Le Havre'a karşı oynadığı son hazırlık maçındaki kadroda yer almaması soru işaretleri doğurmuş, ardından İspanyol kulüp bu kadro dışı kalmanın sakatlık nedeniyle olmadığını, aksine ayrılığının yaklaşması çerçevesinde geldiğini teyit etmişti.

Görünen o ki, oyuncunun isteği görüşmelerin seyrinde belirleyici oldu; zira Hassan, en başından beri Parkhead kalesine transfer olma konusunda büyük bir kararlılık gösterdi. Böylece Celtic, mevcut transfer döneminde öne çıkan hücum hedeflerinden birini artık bağlamaya yaklaşmış oldu.