"Karar kesinleşti"… Florentino Pérez'e acı bir tokat

Real Madrid, İspanya Yüksek Mahkemesi’nin, kulübün Madrid Yüksek Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmesi üzerine yeni bir hukuki darbe aldı. Söz konusu karar, Santiago Bernabéu Stadyumu yakınlarında, Padre Damián Caddesi ve ve Paseo de la Castellana bölgelerinde inşa edilmesi planlanan otoparkların imtiyazının iptalini onaylamıştı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Yüksek Mahkeme İdare Dairesi Birinci Dairesi, 24 Haziran'da Real Madrid'in temyiz başvurusunu kabul etmeme kararı verdi. Mahkeme, temyiz başvurusunun "nesnel hukuki menfaat"ten yoksun olduğunu ve kulübün gündeme getirdiği meselelerin Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'nin yerleşik yargı ilkeleri uyarınca daha önce karara bağlandığını belirtti.

Mahkeme, kulübün dayandığı ana argümanı, yani asıl davada taraf olarak kendisine şahsen tebligat yapılmaması nedeniyle usulî bir zarara uğradığı iddiasını reddetti. Mahkeme, resmi tebligat dışında usulden haberdar olmanın şahsen tebligatın yerini alabileceğini ve mevcut delillerin Real Madrid’in bölge sakinleri derneği tarafından yapılan temyizden haberdar olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Mahkeme ayrıca, temyiz başvurusunun fiilen davanın olgularının yeniden tartışılmasını ve delillerin değerlendirilmesini amaçladığını vurguladı; bu durum, rolü hukuki ilkeleri birleştirmekle sınırlı olan ve olguları yeniden incelemekten uzak duran temyiz davasının kapsamı dışındadır.

Kulübün geri kalan savunmalarına gelince, bunlara bölge sakinleri derneğinin meşruiyetine veya söz konusu belediye ruhsatının niteliğine yönelik itirazlar da dahildir; mahkeme, bu meselelerin daha önce yerleşik içtihatlar uyarınca karara bağlandığını ya da ilk kez Yargıtay nezdinde gündeme getirildiğini belirterek, temyizin kabul edilmesini haklı kılacak bir durum bulunmadığını teyit etmiştir.

Mahkeme ayrıca, 10 Mart 2023 tarihinde verilen belediye ruhsatının, projeye ilişkin sözleşme işlemlerinin önünü açtığı için doğrudan hukuki etkileri olan ve yargı yoluna başvurulabilen bir hukuki işlem olduğu yönündeki Madrid Yüksek Mahkemesi’nin görüşünü de onayladı.

Mahkeme ayrıca, davaya müdahil olma olayıyla ilgili dava masraflarını, varsa katma değer vergisi de dahil olmak üzere en fazla 2.000 avro tutarında Real Madrid’e ödetmeye hükmetti ve kararın nihai olduğunu ve başka hiçbir temyize açık olmadığını teyit etti.

Madrid Yüksek Mahkemesi daha önce, imtiyaz sözleşmesinin hazırlanmasında usul ihlalleri olduğu ve projenin otopark kullanımlarına ilişkin Madrid şehrinin kentsel planlama yönetmelikleriyle çeliştiği yönündeki bölge sakinlerinin itirazlarına dayanan 30 numaralı İdare Mahkemesi kararını onamıştı.

Kararda, Real Madrid ve yerel yönetim tarafından sunulan fizibilite çalışmalarının, kamuoyu dinleme aşamasının sona ermesinden sonra önemli değişikliklere uğradığı, ancak bu değişikliklerin kamuoyuna yeniden sunulmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme bunu yasal usul kurallarının ihlali olarak değerlendirdi ve böylece Santiago Bernabéu Stadyumu çevresiyle ilgili en önemli projelerden biri hukuki açıdan çıkmaza girdi.