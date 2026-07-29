Barcelona'nın ilk takımının yarısı sezona İngiltere'de hazırlanırken (Dünya Kupası'ndaki oyuncuların yokluğu) ve teknik direktör Hansi Flick genç akademi oyuncularını değerlendirirken, sportif direktör Deco, Blaugrana kadrosuna mümkün olan en kısa sürede son rötuşları yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Rekabet bir aydan kısa bir süre içinde başlıyor ve transfer penceresi önümüzdeki 31 Ağustos'a kadar kapanmıyor; dolayısıyla hâlâ yeterince zaman var. Ancak bu hafta, sportif direktörün ister ayrılacaklar ister gelecekler olsun, kalan transferleri tamamlaması açısından belirleyici.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bugün çarşamba günü antrenman kampına katılması beklenen Deco, çözülmemiş sorunları sakin ve kararlı bir şekilde ele alıyor.

Forvet pozisyonunun yanı sıra, Robert Lewandowski'nin ayrılması ve Ferran Torres'in sözleşmesinin geleceğinin belirsizliğiyle birlikte, kendilerini kadroya katmak için teklif bulunan pek çok oyuncunun durumu, 31 Ağustos öncesinde daha fazla transfer yapılma olasılığını etkiliyor.

Özellikle beş oyuncu ayrılmaya açık durumda: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen ve Roony Bardghji.

Alman kalecinin Ajax'a kiralık transferi günlerdir tamamlanmak üzereydi ve bunun, yeni bir kaleciyle anlaşmaya (aylardır masada olan bir seçenek) ya da Flick'in antrenman kampında çalıştırdığı genç kalecilerden birinin kalıcı olarak yükseltilmesine etki edeceği açık.

Aynı doğrultuda, Marc Casadó geçen sezon Flick'in orta saha oyuncuları sıralamasında gerilediğini ve bir transferin kendi çıkarına olabileceğini fark etti. İlgilenen kulüplerin de bulunmasıyla, durumu yeni sezonun hazırlık kampı sırasında ya da hemen sonrasında, Alman teknik adamın İngiltere'deki geniş kadrosunu daraltmaya başladığında netleşebilir.

Balde de benzer bir durumda; bu kez kalıcı bir transfer olarak gerçekleşecek olan Cancelo'nun dönüşünden etkileniyor ve bu transfer sezon hazırlık kampından sonra tamamlanacak.

Flick ayrıca çok yönlü bir seçenek olarak (stoper ya da bek) Balde'nin önünde yer alan Gerard Martín'e de sahip ve bunun yanı sıra Jofre'ye de sahip; Flick bu meseleyi İngiltere'den dönüşünde çözebilir.

Araujo'nun durumu en karmaşık olanı; kendisi 2031 yılına kadar sözleşmeli ve bunu tamamlama isteğini her zaman dile getirdi. Geçmişte transfer olmaya yakındı, ancak şu anda ayrılmayı reddediyor.

Roony Bardghji'nin ayrılmasına gelince, bu, özellikle Karim Adeyemi ile anlaşılmasının ardından, tüm taraflarca açık ve kabul edilen bir durum. Ortaya çıkan soru, ayrılığın kiralık şeklinde mi yoksa geri satın alma opsiyonlu kalıcı bir transfer olarak mı gerçekleşeceği.

Barcelona'nın istediği transferlere gelince, forvet öncelik olarak görülüyor; stoper transferi ise Araujo'nun ayrılması ya da Flick'in Álvaro Cortés'e, Gerard Martín'e verdiği aynı fırsatı verip vermeyeceği gibi başka faktörlere bağlı.



