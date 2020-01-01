Karantinaya karşı koydu, mağazaları açık tuttu

Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, İngiltere'de koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen mağazalarını açık tutuyor.

Premier Lig ekiplerinden 'ın sahibi Mike Ashley, koronavirüs salgını sırasında mağazalarını kapatmadığı için eleştirilerin hedefi oldu.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu yasağın açıklanmasının ardından Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley'ye ait Frasers Group'un spor malzemeleri satışı yapan mağazalarını açık tutacağını duyurdu.

Frasers Group'un yaptığı açıklamada koronavirüs yüzünden spor salonlarının kapanması ve insanların evde spor yapması, spor gereçlerine ihtiyaç duyması nedeniyle mağazaların açık olacağı bildirildi:

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"Bu kriz sırasında İngiltere'yi olabildiğince formda ve sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için çok iyi bir konuma sahibiz ve bu nedenle Sports Direct ve Evans Cycles mağazalarımız (hükümetin belirlediği sosyal mesafe tedbirlerine de uyarak) açık kalacaktır."

Bu açıklama ile özellikle sosyal medyada Mike Ashley kâr amacını çalışanlarının, müşterilerinin ve halkın güvenliğinden önce tutmakla suçlandı.