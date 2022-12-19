İtalyan orta saha oyuncusu, oynadığı futbolla dev kulüplerin iştahını kabartıyordu.

NE OLDU? Pirlo, FourFourTwo'ya iki kez İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'e transfer olmanın eşiğine geldiğini söylerken İngiliz kulüpleri Chelsea ve City'nin de onu kadrosuna katmaya çalıştığını belirtti.

2006'da Milan bir şike skandalının ortasındayken orta saha oyuncusu, Madrid'e imza atmaya çok yakındı.

Daha sonra Carlo Ancelotti, 2009'da onu Stamford Bridge'e götürmeye de çalıştı, ardından 2010'da dönemin Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola'nın projesini Pirlo'ya sunmasıyla başka bir fırsat daha doğdu.

Ertesi yıl, City'de Roberto Mancini'ye katılma şansı vardı, ancak onun yerine Juventus'a gitmeyi seçti.

NE SÖYLEDİLER: Olabilecek transferler hakkında konuşan Pirlo, şunları söyledi: "Real Madrid ile çok ama çok yakındım, ancak daha sonra bize Milan'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerine girebileceği ve Serie A'ya tekrar kabul edilebileceği söylendi.

Kulüp, yeni sözleşme imzalamak istedi ve beni tutmak için çok şey yaptılar.

Guardiola ile yaptığı konuşma hakkında ise şunları söyledi: "Maçtan sonra beni ofisine çağırdı ve nasıl oynamak istediğinden ve takımına nasıl katılmamı istediğinden bahsetmeye başladı.

"Özellikle onunla konuşmak ve aynı zamanda bir Barcelona oyuncusuyla karşılaştırılmak benim için bir gurur kaynağıydı.

"Sonunda hiçbir şey olmadı, ama Guardiola ile konuşmak için ofisine çağrılmak bile harika bir deneyimdi."

BÜYÜK RESİM: Chelsea ve City'nin girişimleri üzerine Pirlo şunları ekledi: “Ancelotti benden onunla gitmemi istedi.

"İki takım menajerimle bunun hakkında konuştu ve büyük bir şans vardı. Ama sonunda kontratı imzalama zamanı geldiğinde Silvio Berlusconi ve Adriano Galliani gitmemi istemediler.

"Roberto Mancini'nin Manchester City'si ve diğer büyük takımlarla konuştum, ama sonunda Torino'ya gitmeye karar verdim, çünkü çok iyi bir projeleri vardı."

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PIRLO İÇİN SIRADA NE VAR? Juventus menajeri olarak başarısız bir görev süresinin ardından Pirlo, şu anda Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün başında yer alıyor.