Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin

Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Karagümrük, oyuncusu Erkan Zengin'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Erkan Zengin ikinci sezonunu geçirdiği Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu. CÜneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, oyuncusu Erkan'ı takımın başına getirdiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir buçuk senedir takımımızın kaptanlığını başarıyla üstlenen Erkan Zengin, oyunculuğunun yanında aynı zamanda teknik direktörlük görevini de göğüsleyecek.

Uluslararası alanda en üst düzeyde yer almış başarılı futbolcumuzun, teknik direktörlük kariyerinde de çok başarılı olacağına inancımız tamdır.

Erkan Zengin'e bu yeni başlangıçta başarılar diler ve hem ona hem kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.

Erkan Zengin'in yardımcılıklarını aramıza yeni katılan değerli hocamız Mustafa Özer ve Şenol Can yapacak. Kaleci antrenörümüz Nihat Yüksel de görevinin başında olacak.

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Yeni antrenörümüz Mustafa Özer, bir çok değerli kulüpte görev yapmasının yanında Futbol Federasyonu'nda eğitmenlik yapmıştır.

TFF tarafından bir çok önemli göreve davet edilen Mustafa Özer, UEFA Fair-Play ödülünü kazanan ilk Pro Lisanslı teknik adamdır."

İsviçre Milli Takımı'nın formasını 21 kez giyen Erkan Zengin, bir dönem Beşiktaş ve 'da da oynamıştı.