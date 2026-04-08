Karager, Liverpool'un Luis Díaz ile ilgili kararını savunuyor

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, kulüp yönetiminin Luis Díaz’ı Bayern Münih’e satma kararını şiddetle savundu ve Kolombiyalı kanat oyuncusunun ayrılışının yarattığı büyük tartışmaya rağmen, Reds’in bu transferde hata yapmadığını vurguladı.

Bu sezon Liverpool kadrosunda gerçek bir devrim yaşandı. Kulüp, bazı eski yıldızlarını elinden çıkarırken, başta Bayern Münih'e transfer olan Luis Díaz ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına katılan Darwin Núñez olmak üzere birçok büyük transfer gerçekleştirdi.

Caragher, "Liverpool.com" sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: "Liverpool, Diaz'ı satarken hata yapmadı, ancak onu şüphesiz özlüyoruz. Çok özel bir oyuncuydu ve her zaman onu özleyeceğimiz belliydi, çünkü takımda harika bir performans sergiliyordu. Ancak futbolda bazen reddedilemeyecek teklifler gelir ve o zamanlar bu transfer Liverpool için çok iyi bir anlaşmaydı."

Ve ekledi: "Diaz'ı yaklaşık 40 milyon sterline satın aldık ve bizimle yaklaşık dört sezon oynadı. Sözleşmesini yenilemesi gerekiyordu ve yeni sözleşme ona yüksek bir maaş verecek ve onu 30'lu yaşlarının başına kadar kulübe bağlayacaktı, ki bu muhtemelen kulübün istemediği bir şeydi."

Ayrıca okuyun:

Carragher, mali yönü açıklayarak şöyle devam etti: "Bayern Münih, Liverpool'a transfer olan Florian Wirtz'i kadrosuna katamayınca bir krizle karşı karşıya kaldı, ardından da Jamal Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmasıyla bir kanat oyuncusuna acil ihtiyaç duydu. 28 yaşındaki Diaz'ı kadrosuna katmak için yaklaşık 70 milyon sterlin ödediler, Bu nedenle transferin tamamı Liverpool için karlı oldu."

Karager, Diaz'ın hala olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, bu sezon Bayern Münih'teki dikkat çekici performansına işaret etti, ancak aynı zamanda kulüp yönetimini satış kararı nedeniyle eleştirmediğini de vurguladı.