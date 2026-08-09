Basın raporları, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli Samu Costa ile resmi olarak anlaştığını açıklamasından önceki son saatlerin perde arkasını ortaya koydu. Uzun haftalar süren anlaşmalar ve onaylardan sonra gerçekleşen bu transfer, aynı zamanda kulübün mevcut yaz transfer döneminde kalan bütçesine dair şok edici bir sürpriz de barındırdı.

Suudi Arabistan menşeli "Şarku'l Avsat" gazetesinin kaynakları, Al Nassr yönetiminin pazartesi sabahı Suudi Profesyonel Ligi Birliği ile bir anlaşmaya vardığını, bu anlaşmanın kulübe Costa transferini tamamlama imkânı tanıdığını açıkladı. Zira transfer, kulübün doğrudan bütçesinin dışında gerçekleştirilecek ve transferin tüm maliyetini cezbetme (istikbal) programı ödenekleri karşılayacak.









Kaynaklara göre Al Nassr ile İspanyol ekibi Real Mallorca, oyuncunun transferi konusunda yaklaşık bir buçuk ay önce nihai bir anlaşmaya varmıştı. Ancak resmi açıklama, transferle ilgili onayların ve mali işlemlerin tamamlanması nedeniyle gecikti.

Pazar sabahından öğleden sonraya kadar uzanan saatlerde, gerekli onayların alınmasının ardından Al Nassr ile Mallorca arasındaki resmi sözleşmelerin tamamlanması ve imzalanması gerçekleşti. Kulüp bunun ardından Portekizli orta saha oyuncusuyla transferin tamamlandığını açıkladı.

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Ancak sürpriz, transferin tamamlanmasının hemen ardından geldi. Al Nassr yönetimine, mevcut yaz transfer döneminde cezbetme programı kapsamında kulübe tahsis edilen bütçenin tükendiği bildirildi.

Böylece Costa transferi, yalnızca Al Nassr kadrosuna yeni bir ekleme olmakla kalmadı, aynı zamanda cezbetme programından bu yaz kulübe tahsis edilen tüm meblağı da tüketmiş oldu. Bu durum, yönetim transfer döneminin kapanmasından önce başka mevkileri de takviye etmek istiyorsa, onu zor bir konuma sokuyor.

Bu gelişmeler, Al Nassr'ın birden fazla takviyeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde geldi. Özellikle Marcelo Brozovic'in ayrılışının ardından başka mevkilerde de ihtiyaçlar bulunuyor. Bu da kulübün ek ödenekler olmadan ya da önümüzdeki dönemde başka çözümlere başvurmadan kadrosunu tamamlama kabiliyeti konusunda büyük soru işaretlerinin doğmasına kapı aralıyor.