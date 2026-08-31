İspanyol spor yorumcusu Jota Jordi, Arjantinli Julian Alvarez'in geleceğiyle ilgili yeni bir bomba patlattı ve edindiği bilgilere göre Atletico Madrid'in oyuncuya Barcelona'ya transfer olması için yazılı onay verdiğini ileri sürdü. Bu gelişme, transfer piyasasının son saatlerine yaklaşılırken gerginliğin de tırmandığı bir dönemde geldi.

"El Chiringuito" programındaki katılımı sırasında Maria Tikas ve Damian Gonzalez ile yaşanan sert bir tartışmada konuşan Jota Jordi, Atletico Madrid'in Alvarez'e geleceği hakkında alenen konuşma izni vermekle kalmadığını, kendi anlatımına göre oyuncuya Barcelona'ya transferi konusunda müzakere etmesi için yazılı bir onay da bıraktığını söyledi.

İspanyol yorumcu, 2 Eylül'de anlatımını destekleyeceğini söylediği kanıtları ve belgeleri ortaya çıkaracağını vurgularken, Atletico'nun Alvarez'in önüne koyduğu şartlardan birinin, oyuncuya konuşma izni vermesi ve kulübün Barcelona'ya gidişine yeşil ışık yakması olduğunu açıkladı.

Jota Jordi, edindiği bilgilere göre Atletico Madrid'deki iç tablonun, kulübün medyaya duyurduğundan farklı olduğunu ekledi ve Diego Simeone ile kulüp yetkililerinin Arjantinli forvetin kalmasını istediklerine dair açıklamalarının kapalı kapılar ardında yaşananları yansıtmadığına dikkat çekti.

Jota Jordi'nin anlatımına göre Atletico Madrid, Alvarez'i ekonomik nedenlerle satmaya çalışıyor; ayrıca kulüp, takımda kalmaya ikna olmamış bir oyuncuyu elde tutmanın doğuracağı sonuçlardan da endişe ediyor. Yorumcu, kulüp yönetiminin oyuncu ve çevresiyle özellikle Arsenal'e olmak üzere ayrılık ihtimali konusunda konuştuğuna işaret etti.

Ancak aynı kaynağa göre Alvarez, başka herhangi bir kulübe transfer olmayı reddeden tavrında ısrar ediyor; ayrılması halinde tek hedefinin Barcelona olmasını istiyor. Bu da transferi piyasanın son saatlerine kadar askıda tutuyor.

Jota Jordi, Barcelona'nın transferde hâlâ güçlü bir şekilde yer aldığını ve Atletico oyuncunun satışına kapıyı açmaya karar verirse Katalan kulübünün hızla harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı; yazın en tartışmalı transferlerinden birinde kalan saatlerin sürpriz bir gelişme getirebileceğini belirtti.

Buna karşılık Atletico Madrid, piyasa kapanmadan önce kadrosunu yeniden düzenlemek için hamlelerini sürdürüyor; hücum çözümleri ararken Alexander Sörloth'un ayrılma ihtimalini de değerlendiriyor. Alvarez'in geleceği ise kulüp içindeki en sıcak dosya olmaya devam ediyor.

Jota Jordi sözlerini, kendi ifadesine göre transferle ilgili belgeleri ve mesajları bizzat gördüğünü vurgulayarak ve anlatımını kanıtlamak için bunları ortaya çıkaracağına söz vererek tamamladı. Böylece tüm gözler, transfer piyasasının son saatlerine çevrildi; Alvarez, Jota Jordi'nin sözünü ettiği "yeşil ışığın" gerçekten var olup olmadığını ve sonunda kendisini Barcelona'ya götürüp götürmeyeceğini bekliyor.