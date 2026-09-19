Kane, Yamal'a yanıt verdi: Ben sahada konuşurum

Bayern Münih forması giyen İngiliz forvet Harry Kane, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or ödülü için verdiği rekabete ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bu açıklamalar, Bayern Münih'in dün cuma günü Almanya Ligi'nde Union Berlin'i 7-0 mağlup etmesinin ardından geldi.

Kane, İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Kendim hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben sahanın içinde konuşurum. Herkes birbirinden farklı. Lamine Yamal harika bir sezon geçirdi, Michael Olise de öyle. Ballon d'Or benim kontrolümde değil."

Lamine'nin açıklamalarıyla ilgili olarak İngiliz forvet şunları söyledi: "Hangi niyetle konuştuğunu bilmiyorum. O muhteşem bir oyuncu. Birçok başka oyuncu gibi harika bir sezon geçirdi. Mbappe, Michael Olise, Rodri... Pek çok aday var."

Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Herkesin istediği şekilde görüşünü ifade etme hakkı var. Bu benim elimde olan bir şey değil. Bana gelince, olan biten her şeyden çok keyif alıyorum. Ne olacağını görmek için sadece bekleyeceğim. Sahanın içinde işimi yapmaya devam edeceğim, sonra da işlerin nereye varacağını göreceğiz."

Lamine ise, Bayern Münih yetkililerinin Harry Kane'i desteklemek için dayandıkları gerekçelere göre gol sayısının, Ballon d'Or kazananını belirlemek için yapılan oylamada belirleyici bir faktör olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Barcelona'nın yıldızı, "Movistar Plus" kanalına yaptığı açıklamalarda şöyle dedi: "Bence Ballon d'Or, dünyanın en iyi oyuncusuna gitmeli, başka bir şeye değil. 80 gol atan bir oyuncuya değil; çünkü 80 gol atarsan, yılın gol kralı ödülünü alırsın. İki şey birbirinden tamamen farklı ve insanlar bunu anlamıyor."

Şunları ekledi: "Dünyanın en iyi oyuncusu, bir yorumcu olarak bir maç boyunca takip ettiğin ve izlemekten keyif aldığın oyuncudur; onu görür ve düşünürsün: Bu oyuncu, açıkça diğerlerinin hepsinden farklı."



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