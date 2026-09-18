Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane, Tottenham'daki eski teknik direktörü José Mourinho'ya duyduğu büyük saygıyı vurguladı ve onun yönetimindeki Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmanın daha zorlu olacağının altını çizdi.

Harry Kane, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda, Portekizli José Mourinho'nun kendisi için "sıra dışı" bir insan olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, José'ye bayılıyorum. Tottenham'da aramızda çok iyi bir ilişki vardı. İşler istediğimiz gibi sonuçlanmadı ve o final maçında (2020-2021 sezonu İngiltere Profesyonel Ligi Kupası finalini kastediyor; Mourinho nisan ayında görevden alınmıştı) takımı yönetme fırsatını bulamaması benim için de acı ve zor bir durumdu, ama onunla ilişkim mükemmeldi."

Bayern Münih forveti şöyle devam etti: "Tottenham'da onun yönetiminde en iyi maçlarımdan bazılarını oynadım; aynı yıl Altın Ayakkabı'yı ve en iyi asist yapan oyuncu ödülünü kazandım. Bana kendim olmam, oyunda serbestçe hareket etmem ve topu almak için ortalara inmem için çok fazla özgürlük tanıdı. Bence o, oyunun tüm ayrıntılarını anlayan biri olarak, ister topla ister topsuz, taktiksel açıdan ve hakemlerle olan ilişkilerde her durumu kavrayan bir insan."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho'ya çok büyük saygı duyuyorum ve Tottenham'dan ayrıldığından beri pek fazla karşılaşmadığımız doğru, ama bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelebiliriz ve onunla yeniden bir araya gelmek güzel olur."

Real Madrid'in, Mourinho'nun varlığıyla Bayern Münih için daha zorlu bir rakip olup olmayacağı sorulduğunda Kane şunları söyledi: "Real Madrid iyi oyuncularla anlaştı ve Mourinho, oyuncularından en iyisini çıkaracak harika bir teknik direktör. Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularını barındırıyor ve bu yıl da öncekilerden farklı değil."

Şunları ekledi: "Turnuvanın ilerleyen aşamalarında Real ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz, çünkü Madrid her zaman Şampiyonlar Ligi'nin son turlarında yer alıyor. Geçen yıl onlara üstünlük sağladık (çeyrek finalde onları elediğimizde), ama bunun son derece zorlu bir maç olduğunu biliyoruz ve şimdi Mourinho'nun da olmasıyla iş daha karmaşık olacak."

Altın Ayakkabı'yı (Avrupa liglerinin en iyi golcüsü ödülü) üçüncü kez kazanma ihtimali ve bunun kendisini, bu başarıyı yalnızca kendilerinin gerçekleştirdiği Lionel Messi (6 ödül sahibi) ve Cristiano Ronaldo'nun (4 ödül sahibi) yanında tarihin zirvesine taşıyacak olması hakkında İngiliz yıldız şunları söyledi: "Messi ve Ronaldo bir nesil boyunca futbola hükmetti ve ikisi de tarihin en iyileri arasında yer alıyor. Bu karşılaştırmanın içinde yer almak özel bir şey ve benim için bir hedef."

Kane açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bir forvet olarak benden gol atmam bekleniyor. Altın Ayakkabı tek hedefim değil, ama tabii ki onu kazanmanın aynı zamanda takıma yardım etmek anlamına geldiğini biliyorum ve tüm bunlar bana motivasyon veriyor. Her ödül kazandığımda bir yenisini istiyorum ve bu sefer de farklı olmayacak. Bu sezon Bundesliga'da mümkün olduğunca çok gol atarak yeniden orada olmayı umuyorum, ödülü tekrar kazanıp kazanmayacağımı da göreceğiz."



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