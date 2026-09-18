Bayern Münih yıldızı Harry Kane, gelecekte La Liga'da bir tecrübe yaşama ihtimalini reddetmediğini belirterek, geçmişte İspanya kulüplerinden birine transfer olma olasılığı hakkında görüşmeler yapıldığını açıkladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Kane La Liga'da oynama ihtimali hakkında konuştu ve ayrıca İngiltere Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynayacağı beklenen karşılaşmaya da değindi.

Kariyeri boyunca La Liga'da oynama ihtimaline dair Kane şunları söyledi: "Bunun gerçekten yaşandığı anlar oldu. Bunların net fırsatlar olduğunu söyleyemem ama geçmişte bazı görüşmeler oldu."

Şöyle devam etti: "La Liga'ya çok saygı duyuyorum. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden. Ben Ronaldo ve Messi'yi izleyerek büyüdüm ve bu kulüplere son derece büyük bir saygı besliyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz futbolda her şeyin olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle hiçbir şeyi reddetmiyorum ama şu an için, daha önce de söylediğim gibi, Almanya'da son derece mutluyum."

İngiltere ile İspanya'nın Wembley Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı beklenen karşılaşmaya dair Kane şunları söyledi: "Zorlu bir maç olacak. İspanya mevcut Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda buna çok yaklaştık ama sona ulaşmayı başaran takım İspanya oldu, biz ise bunu başaramadık. Onlara çok saygı duyuyoruz."

Şöyle ekledi: "Ancak bu, UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmamız için de bir fırsat. İspanya iki yıl önce şampiyonluğu kazandı ve bu, daha sonra şu an bulunduğu seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu."

Sözlerine şunları ekledi: "İngiltere'ye gelince, o bizim için bir aynayı temsil ediyor. Çok uzun bir süredir hiçbir kupa kazanamadık ve belki bu yıl UEFA Uluslar Ligi aracılığıyla bunu başarabiliriz."

Şöyle tamamladı: "Bu, kendi topraklarımızda düzenlenecek olan Avrupa 2028'den önce bize yardımcı olabilir. Ama evet, İspanya karşısındaki maç, topu ellerinde tutma biçimleri ve sahip oldukları oyuncular nedeniyle zorlu olacak. Bu karşılaşmayı oynamak için son derece heyecanlıyım."



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz