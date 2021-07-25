“Kane, De Bruyne açıklamasıyla sinyal verdi!”

Eski Tottenhamlı Sheringham, Kane’in De Bruyne’ye dair söylediklerinin transfere dair ipucu verdiğini düşünüyor.

Rekor bir bedelle Manchester City’ye transfer olacağı konuşulan Harry Kane, eski Tottenhamlı Teddy Sheringham’a göre ayrılık sinyallerini De Bruyne hakkındaki açıklamalarıyla verdi.

Geride bıraktığımız günlerde hangi Belçikalı oyuncuyla aynı takımda oynamak istediği sorulunca Kane, Manchester City’den Kevin De Bruyne’nin ismini vermiş ve transfer iddialarını körüklemişti.

İngiliz santrforun transferi için dokuz ismi gözden çıkardığı iddia edilen City, Sheringham’a göre Kane’i bu transfer döneminde kadrosuna katacak.

Neler söylendi?

Futbolculuk kariyerinde Kane’le benzer bir dönemden geçen ve kupalar kazanmak için Manchester United’a transfer olan eski Tottenhamlı Sheringham, İngiliz santrforun geleceğine dair talkSPORT'a şunları söyledi:

“Avrupa Şampiyonası’ndan hemen önce ayrılacağını işaret etmişti, ben de o anda bu transferin gerçekleşeceğine inanmaya başladım.”

“Muhtemelen Tottenham Başkanı Daniel Levy de son günlerdeki iddiaların aksine ona ‘Bu kulübe çok büyük hizmetlerde bulundun, eğer beklediğimiz teklif gelirse gidebilirsin.’ demiştir.”

“Şu aşamada herkes sessizliğini koruyor ama Kane, Kevin De Bruyne ve Manchester City’deki diğer oyuncularla oynamak istediğini söylediğinde bence çok önemli bir sinyal vermişti.”

Kane, geleceği için Tottenham’dan ayrılmak zorunda mı?

Premier Lig’de 166 golü bulunan Kane, buna karşın henüz bir kupa zaferi yaşayamadı.

Sheringham da bu durumun Kane’in transferiyle sonuçlanacağını düşünüyor: “Son beş-altı yıllık dönemde kariyerinin zirvesine çıktı ve bence dünyanın en iyi dokuz numarası haline geldi.”

“Henüz kupa sevinci yaşayamadı ama benim dönemimde durum biraz daha farklıydı, ben kulübün hırsını kaybettiğini düşünüyordum. Ama son birkaç yıldır Tottenham da hırsını koruyor.”

“Tabii ki oyuncuların yalnızca bir kariyerleri oluyor. Tottenham taraftarlarının bunu kabul etmesi zor ama Kane 33 veya 44 yaşında kariyerine dönüp baktığında bir kupa kazanamamışsa bu onun için büyük hayal kırıklığı olacaktır.”

“Kane de bunun farkına vardı ve üst düzey seviyelerde, büyük maçlarda forma giymek istediğini dile getirdi.”

“Profesyonel bir futbolcuysanız ve hedefiniz buysa, para sizin önceliğiniz değildir. En üst seviyede kendinizi göstermek istersiniz ve ‘Ben gerçekten en iyisi miyim?’ diye sorarak yeteneklerinizi sınamak istersiniz.”

“Kane’in de bunu yapması için Tottenham’dan ayrılması gerekiyor.”

Geride bıraktığımız sezonu Premier Lig’de hem gol hem de asist kralı olarak tamamlayan Harry Kane’in Spurs’le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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