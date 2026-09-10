Kane, Cristiano ve Lewandowski'nin tarihi başarısını tekrarladı

Harry Kane, bugün oynanan turnuvanın ilk haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında alınan büyük galibiyette (5-0) attığı golle Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem formunu sürdürdü.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 8 veya daha fazla maçta gol atan yalnızca 4 oyuncudan biri oldu. Bunu iki kez başaran Cristiano Ronaldo, iki kez başaran Robert Lewandowski ve Ruud van Nistelrooy da bu listede yer alıyor.

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Kane, Bayern'in ikinci golünü 61. dakikada kaydetti. Michael Olise'nin kullandığı serbest vuruştaki ortaya yükselen oyuncu, topu kafayla ağlara gönderdi ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci maçında gol atmayı sürdürdü.

Bayern'de golleri 47. dakikada Jamal Musiala açmış, ardından ikinci golü Kane eklemişti. Daha sonra Alphonso Davies 77. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ev sahibinin üstünlüğünü artırdı.

Bayern'in beşliğini ise 83 ve 90+2. dakikalarda attığı iki golle Michael Olise tamamladı ve Alman ekibi Avrupa serüvenine büyük bir galibiyetle başladı.

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