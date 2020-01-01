Kanada ve Avustralya, Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyecek

Covid-19 salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenirken Olimpiyatlar için aynı kararın alınmaması tepkiye neden oldu.

Kanada ve , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceklerini duyurdular.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını ve nihai kararın 4 hafta içinde alınacağını duyurdu.

Fakat bazı ülkelerin olimpiyat komiteleri bu açıklamayı yeterli bulmadı. Önce Kanada sonra da Avustralya, ertelenme kararının alınmaması halinde Tokyo'da yer almayacaklarını açıkladılar.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Kanada Olimpik ve Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamada "Covid-19 ve beraberinde getirdiği riskler ortadayken, bu oyunlara yönelik hazırlıklara devam etmek sporcularımızın, onların ailelerinin ve Kanada toplumunun sağlığı için tehlike oluşturuyor. Öyle ki bu hazırlıklara devam etmek, tüm Kanadalılar'dan uygulamalarını istediğimiz kamu sağlığı tedbirleriyle örtüşmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kanada'dan kısa bir süre sonra bir açıklama yayımlayan Avustralya ise sporcularına oyunların bir yıl ertelenmesi senaryosuna hazırlanmaları telkininde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üzerindeki baskının artmasıyla birlikte Tokyo oyunlarının ertelenmesi kararının dört haftadan daha kısa bir sürede alınması bekleniyor.