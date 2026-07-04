Kanada Teknik Direktörü: Fas’tan daha iyiydik ama!

Kanada milli takımının kampında, Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından hayal kırıklığı açıkça hissediliyordu; ancak elenme, teknik direktör Jesse Marsh’ın takımının sergilediği performansa ilişkin görüşünü değiştirmesine neden olmadı; zira o, Fas karşısındaki maçın sonucuna ilişkin farklı bir yorumda bulundu.

Marsh, Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Kanada'nın Fas'a (3-0) yenilmesinin ardından, takımının maçın en iyi tarafı olduğunu vurguladı ve farkı yaratanın küçük detaylar ile "Atlas Kaplanları" oyuncularının son üçte bir sahadaki kalitesi olduğunu belirtti.

Globo sitesinin aktardığına göre Kanadalı teknik direktör şöyle konuştu: “Biz daha iyi takımdık. Son üçte birde onlar daha kaliteli oynadılar, ancak oyun planı, uygulamanın kalitesi ve oyuncuların özgüveni açısından ilk yarıda ve ikinci yarının başında biz daha iyiydik. Fas’ın ilk golü her şeyi değiştirdi, maç elimizdeydi.”

Marsh, takımının ikinci yarının 5. dakikasında Ezzedine Ounahi'nin golünden önce skoru açmaya çok yakın olduğunu belirtti. Aynı oyuncu daha sonra ikinci golü de attı, Sufyan Rahimi ise uzatma dakikalarında skoru 3-0'a getirdi.

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Son vuruşun etkisi

Marsh sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine büyük maçlarda önemli olan kendi oyun tarzınızı dayatmaktır ve biz de bunu başardık. Tek eksikliğimiz son vuruştu; Fas ise yüksek kaliteli ve en üst seviyede oynayan oyunculara sahipti. Yenilgiye rağmen harika bir performans sergiledik.”

Turnuvaya veda etmelerine rağmen Marsh, Kanada milli takımının grup aşamasını ikinci sırada tamamlayıp bir önceki turda Güney Afrika’yı eledikten sonra ilk kez son 16’ya yükselerek tarihi bir başarıya imza attığını belirtti.

Şöyle devam etti: “Taraftarlarımız bu takımı izleme şansına sahip oldular. Bu tür atmosferlere alışmalıyız. Fas ne kadar güçlü bir takım olursa olsun, ben elimdeki bu takımı tercih ederim ve oyuncularımla daha fazla gurur duyamazdım.”

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Davies’in yokluğu

Marsh, takımın yıldızı Alfonso Davies’in yokluğuna değindi ve Bayern Münih’in bek oyuncusunun, turnuvanın çoğu maçında sahalardan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığının ardından fiziksel olarak maça hazır olmadığını açıkladı.

O şöyle konuştu: “İyileşme süreci iyi gidiyordu, ancak son muayeneler pek iç açıcı değildi. Ardından ısınma sırasında yeni ağrılar hissetti. Oynamayı çok istiyordu, hatta devre arasında ısınmaya bile çalıştı, ancak devam edemeyeceğini bize bildirdi. Onu riske atmak mantıklı değildi ve bence doğru kararı verdik.”

Orta saha oyuncusu Steven Ostachio ise Kanada milli takımının sergilediği performanstan gurur duyduğunu ifade ederek, ilk yarıdaki performanslarının ardından takımının kazanabileceğine inandığını vurguladı. Ostachio, “Çok gurur duyuyorum. Harika bir turnuva geçirdik ve ilk yarıdaki performansımız sayesinde kazanabileceğimizi hissettik, ancak sonrasında yeterince fırsat yaratamadık. Bu kadro elinden gelenin en iyisini yaptı ve taraftarların muazzam desteğini hissediyoruz. Sonunda futbolla yaşayan bir ülke haline geldik ve umarım önümüzdeki dört yıl boyunca gelecek nesil de aynı desteği alır."

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