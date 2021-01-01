Kanada futbolunun yeni yıldız adayı: Jahkeele Marshall-Rutty

Alphonso Davies, Jonathan David gibi yıldızları ihraç eden Kanada yeni bir genç oyuncuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor: Jahkeele Marshall-Rutty

Kanada futbolu, Alphonso Davies'ten sonra yeni genç yetenek Jahkeele Marshall-Rutty'i futbol piyasasına suunmaya hazırlanıyor. MLS ekibi Toronto'da forma giyen 16 yaşındaki kanay oyuncusu, ilk A Takım deneyimini yaşadıktan sonra birkaç Avrupa kulübünün radarına girdi.

Davies'in rekorunu kırdı

Ocak ayında Kanada A Milli Takımı'na davet edilen Rutty, Alphonso Davies'in rekorunu 5 gün fark ile kırarak A Milli Takım forması giyen en genç oyuncu olma rekorunu eline geçirdi. Goal'ün aldığı bilgilere göre, Manchester United, Juventus, Manchester City, Porto ve Bayern Münih bu genç Kanadalı oyuncuyu takip ediyor.

Marshall-Rutty, teknik kapasitesi çok yüksek bir kanat oyuncusu olarak tanımlanıyor. Ayrıca Davies'ten sonra Kanada futbolunun ihraç ettiği en büyük yetenek olabilecek özelliklere sahip... Kuzey Amerika'daki birçok kişi onu bölgedeki en yetenekli oyuncu olarak gösteriyor.

"Davies ile kıyaslanmaktan onur duydum"

G oal'e özel açıklamalarda bulunan Marshall-Rutty; "Davies ile kıyaslanmaktan açıkça söyleyebilirim ki onur duydum. Ancak en genç oyuncu olarak rekor kırmayı pek beklemiyordum.

Davies şu an Bayern Münih'te ve çok şey başardı. Benim gibi genç oyuncuların önünü açtı." ifadelerini kullandı.

Futbola ilk olarak 8 yıl önce başladı. 12 yaşındayken gençlik kariyeri Dallas ile yükselişe geçti. 14 yaşındayken Toronto için imza attı. Kariyeri her ne kadar emekleme döneminde de olsa önümüzdeki aylarda a takımın devamlı bir oyuncusu olabilir.

"İnanılmaz bir potansiyele sahip"

Toronto'nun Genel Müdürü Ali Curtis, Marshall-Rutty'nin imzasından sonra; " Jahkeele, Kanada ve ABD'de kendi yaş gurubundaki en iyi genç oyuncular arasında yer alıyor.

Avrupa'daki birçok üst düzey kulübün ona ilgisi var. Gelişimi için hem sabırlı hem de agresif olmamız gerekiyor. İnanılmaz bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Yaşının ötesinde bir tekniğe sahip olan Rutty için Kanada A Milli Takım Teknik Direktörü John Herdman, "Ezber bozan bir kişiliği var" diyor. Herdman Goal'e ; "Antrenmanda topu sol omzuyla indirdikten sonra vole vurarak bir gol attı. Hepimiz gülüyorduk. Van Basten tanımlaması yapılıyordu. 16 yaşında bir çocuk ve birçok kıdemli futbolcu o esnada onu izliyordu. O yaştaki pek çok oyuncu risk almamak için topa dokunmamaya çalışırdı. İlk A Milli Takım kampında kendini bize kabul ettirdi " dedi.

John Herdman onu ilk olarak Kanada'da yapılan NEX-PRO Integration Camp'ta, 15 yaşındayken fark etti.

"Gurur duyuyorum"

Toronto ve Kanada Milli Takım deneyimlerinden sonora Rutty; "İlk imza attığımda hedefim buydu. Bunun gerçekleşmesinden dolayı gurur duyuyorum. Sıkı çalışmaya devam etmek için uğraşıyorum ancak bugünün gelmesi için çok çalıştığımı söyleyebilirim" diye kaydetti. Toronto için oynamaktan onur duysa bile, bir gün Avrupa'ya gitmeyi istediğini de gizlemiyor.

Jahkeele Marshall-Rutty, Toronto tarihinin ilk büyük satışı ve Kanada futbolunun yeni yıldızı olabilir. 2026 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Kanada için, Davies ve Lille'de forma giyen Jonathan David'den sonra Rutty, olabilecek en doğru zamanda kendini gösterdi.

Kanada futbolunun yükselişte olduğunu söyleyen Rutty; "Ülkemizin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyum. Alphonso, Avrupa'ya gidip neler yapabileceğimizi gösterdi. Kanada futbolundaki bu nesilde genç bir oyuncu olmak benim için harika bir zaman, çünkü bu nesilde Jonathan David, Alphonso Davies ve Jonathan Osario gibi kendini dünyaya kanıtlanış yıldızlar var" diye konuştu.

Alphonso Davies gibi yıldızlar yolu açtı. Şimdi Kanada futbolunun bir sonraki yıldızı olmak ve kendi hikayesini yazmak Jahkeele Marshall-Rutty'e kalmış.