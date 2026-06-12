Kanada - Bosna Hersek maçı başlamadan önce bile izleyiciler bir kişiden bıkıp usmuş durumda

Kanada'daki Dünya Kupası'nın açılış töreninde izleyiciler, yorumcu Jan Roelfs'ten son derece rahatsız oldular. X platformunda, tören sırasında konuşmaya devam etme şekliyle ilgili yoğun eleştiriler geldi.

Dünya Kupası'nda üç açılış töreni düzenleniyor. Meksika'da turnuva, ev sahibi ülke ile Güney Afrika arasındaki maçtan (2-0) önce açıldı. Kanada – Bosna Hersek maçı için de Toronto Stadyumu'nda kapsamlı bir tören düzenlendi.

William Prince, Kanada'nın yerli halkını temsil etti ve Kuzey Amerika ülkesi adına açılışı yaptı. Ardından şarkıcı Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream ve Sanjoy gibi isimler sahne aldı.

Roelfs, maç sırasında görevli yorumcuydu ve tören boyunca sürekli açıklamalarda bulundu. Maç başlamadan önce bile, sosyal medyada bu konuda eleştiri aldı.

"Evet, yorumcu yine gevezelik ediyor," diye yazdı bir izleyici. Bir başkası ise Roelfs'un gösteriler sırasında neden konuşmaya devam ettiğini merak etti. "Neden bu yorumcu açılış törenindeki gösteriler sırasında gevezelik ediyor?"

Diğer tepkiler de özellikle müzik performansları sırasındaki yorumların yoğunluğuna odaklandı. "Vay canına, o yorumcu bir an olsun çenesini kapayıp Dünya Kupası açılış törenini dinlememize izin veremez mi, yerine gereksiz bilgiler ve haberler saçmak yerine?" diye yazdı bir izleyici. Bir başkası ise şöyle yorumladı: “Futbol yorumcuları ne zaman açılış törenindeki canlı performanslar sırasında konuşmayı bırakmayı öğrenecekler? Buna ‘kendini tutma sanatı’ diyoruz…”

Kanada ve Bosna-Hersek, Hollanda saatiyle 21.00'de ilk Dünya Kupası maçlarına başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde üçüncü ev sahibi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri de sahaya çıkacak. Amerikalılar, Paraguay ile karşılaşacak.