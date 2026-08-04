Tarih boyunca, bir sezon boyunca en iyi performansını sergileyemeyip ardından bir sonraki sezonun başlangıcıyla birlikte kendini değiştiren oyuncular görüldü. Ancak yeni sezonun başlangıcı, bunun Fransız Eduardo Camavinga'nın Real Madrid ile durumu olmayacağını gösteriyor.

"AS" gazetesine göre, mütevazı sezonu nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamamanın acısını yaşayan 23 yaşındaki Fransız oyuncu, yeni sezonun hazırlık dönemine mümkün olan en iyi durumda ulaşmak için tüm yaz boyunca çalıştı. Buna rağmen, Fiorentina karşısındaki 90 dakikalık süresi ile Alcorcón ve Leganés karşısındaki iki saatten fazla süresi, henüz etkili bir iz bırakmadığını göstermeye yetti.

Di Stéfano sahasındaki ilk iki hazırlık maçında ilk 11'de yer aldıktan sonra, Fiorentina karşısında yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Sezon hazırlık döneminin bu aşamasında birinci takım oyuncularının eksikliği, ona teknik direktör José Mourinho karşısında kendini kanıtlaması için altın bir fırsat sundu, ancak şu ana kadar bunu değerlendiremedi.

Fiorentina karşısında Real Madrid'in ilk golündeki asistine rağmen, Camavinga İtalyan takımı karşısında gergin, dağınık ve kendine güvensiz görünüyordu.

Ayrıca topa hâkim olmaya çalışırken yaşadığı başarısız girişim sosyal medyada geniş yankı buldu. Yine de Real Madrid yeni sezonun hazırlık döneminin daha başında olduğundan, Fransız oyuncu kendini kanıtlamak için başka fırsatlara sahip olacak.

Camavinga'nın alacağı en kötü haber, hatta belki de en kötüsü, doğrudan kendisiyle değil, Kraliyet ekibindeki takım arkadaşlarıyla ilgili. Bu haftadan itibaren, Dünya Kupası'nda en ileri turlara ulaşan oyuncular kademeli olarak Merengues'e dönecek. Bunların bir kısmı orta saha oyuncuları ve yüksek rekabet ruhuna sahip futbolcular.

İlk gelen Portekizli Bernardo Silva oldu. Real Madrid'in yeni oyuncusu dün Pazartesi sağlık kontrolünden geçti, ardından hemşehrisi Mourinho gözetiminde antrenman yaptı.

Bernardo Silva genellikle sağ kanatta oynasa da, çift pivot düzeninde merkezi bir mevkide de oynayabiliyor; bu da Camavinga'nın şu anda görev yaptığı mevkinin aynısı.

Bernardo'nun ardından sıra Aurélien Tchouaméni'ye geliyor ve onun Real Madrid'in ilk 11'inde başlaması bekleniyor.

Bu transferlerle birlikte Real Madrid teknik direktörü, Rodri'nin muhtemel katılımını beklerken tüm orta saha oyuncularına güvenebilecek.

Manchester City oyuncusunun takıma katılması durumunda, Camavinga'nın geleceği köklü bir şekilde değişebilir. Zira İspanyol'un gelişi Fransız için büyük bir darbe olacak ve belki de onu Real Madrid'deki kariyerini sonlandırmaya itebilir.