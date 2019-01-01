Kalidou Koulibaly'den Manchester City yanıtı

Transfer döneminde Manchester City'nin yanı sıra başka takımlarla da adı geçen Kalidou Koulibaly, geleceğine dair Goal'e konuştu.

28 yaşındaki Senegalli savunmacı Kalidou Kolibaly, Premier Lig şampiyonu 'ye transfer olacağı yönünde çıkan iddialara açıklık getirdi.

ile etkileyici bir sezon geçirerek Avrupa devlerinin ilgisini çeken Koulibaly, Afrika Uluslar Kupası'nda 'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Goal'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Napoli'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama devam ederim diye düşünüyorum. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak zorundayım. Sonrasında Napoli'ye geri döneceğim. Herkes benimle ilgili konuşuyor, ben ise yalnızca ile ilgili konuşuyorum çünkü benim bugünkü hedefim bu. Senegal ile büyük bir şey başarmak istiyorum."

"Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Senegal ile ilgili konuşmayı tercih ederim. Senegal, bugün harika bir şey başardı. Yüzde 200 Senegal'e ve 15 milyonluk Senegalli insanlara odaklanmış durumdayım. Rahatım ve turnuvaya konsantreyim. Napoli'ye geri döndüğümde ne olacağını göreceğiz. Şu anda önemli olan tek şey Senegal ile kazanmak."

2018-19 sezonunda Napoli ile 35 lig maçına çıkan Koulibaly, 2 kez gol atmayı başarmıştı.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Pep Guardiola'nın ekibi, başarılı stoper için 95 milyon euro'yu gözden çıkardı. Oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar arasında 'ın da bulunduğu bildirildi.