Suudi Arabistan ekibi Hilal'in yönetim kurulu, ağustos ayına girilmesine rağmen kulübe oyuncunun tam anlamıyla satışına yönelik uygun bir teklif gelmemesi üzerine, Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in kiralık olarak ayrılmasına izin verme kararı aldı.

Çeşitli Suudi Arabistan medya organları, oyuncunun çevresi ile kulübün geçtiğimiz dönemde onun ayrılışı için birçok seçeneği değerlendirdiğini, ancak tüm girişimlerin başarısız olduğunu doğruladı. Hilal şimdi, yüksek maaşının mümkün olduğunca büyük bölümünü üstlenerek forvetini kiralık olarak alabilecek bir kulüp arayışına girdi.

"Sport" gazetesi, Hilal yetkililerinin bu hafta içinde Türkiye'ye giderek büyük Türk kulüplerinden biriyle müzakere kanalları açmasının beklendiğini, öte yandan oyuncunun İngiltere Premier Lig'i ve Portekiz'deki kulüplerin ilgisini çekmeye devam ettiğini aktardı.

Nunez'in adı Barcelona'ya da önerildi, ancak Katalan kulübü Joao Cancelo'nun transferi konusunda Hilal ile temas halinde olmasına rağmen bu yönde şu ana kadar somut bir adım atılmadı.

Nunez, Hilal'in Avusturya'da düzenlenen kampına katılmış olsa da kulübün gelecek planları içinde yer almıyor. Aynı durum, yönetimin devam etmesini istemediği Karim Benzema için de geçerli. Ancak Fransız forvet, Suudi Arabistan'da kalmakta ısrarcı ve ayrılmak istemiyor.

Nunez'e gelince, Suudi Arabistan'daki hayata uyum sağlamayı başaramadı. Bu nedenle Hilal, bir yıl sonra satışa hazırlık amacıyla oyuncunun formunu ve piyasa değerini yeniden kazanması için Avrupa'ya dönmesini tercih ediyor.

Hilal, Uruguaylı forveti Liverpool'dan 55 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İngiliz kulübü daha önce oyuncuyu Benfica'dan almak için 85 milyon euro ödemişti, ancak Nunez'in Premier Lig'deki serüveni istikrarlı geçmemişti.

Darwin Nunez, Almeria'da oynadığı dönemde Barcelona'ya katılmaya çok yakındı. O dönemde Katalan kulübü düşük bir teklif sunmuş ve transferi neredeyse tamamlamıştı, ancak Benfica onu 25 milyon euro karşılığında transfer etmeyi başarmıştı.