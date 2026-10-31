Kaka ve Çalhanoğlu'nun izinde: Rabiot, Milan ile olağanüstü bir sayfa yazıyor

Adrien Rabiot, bu akşam Cumartesi günü oynanan İtalya Ligi'nin onuncu haftasında Rossoneri'nin öfke derbisine damga vuran ateşli başlangıca katkı sağlayarak adını Milan'ın seçkin orta saha oyuncuları arasına yazdırdı.

Opta ağının istatistiklerine göre Adrien Rabiot, 2004-2005 sezonunda ligin 20 takımlı sisteme dönüşünden bu yana İtalya Ligi'nde üst üste beş maçta en az bir gole katkı sağlayan Milan tarihindeki üçüncü orta saha oyuncusu oldu.

Rabiot, mevcut seri boyunca 4 gol ve 2 asiste katkı sağlayarak Milan forması giyen ve bunu başaran yalnızca iki ismin bulunduğu listeye dahil oldu: Temmuz 2020'de Hakan Çalhanoğlu ve Ekim 2004 ile Mayıs 2008 arasında Kaká.

Milan, maçın ilk on dakikasında rakibini bir çift golle şoke etti; 4. dakikada Christian Pulisic, 10. dakikada ise Adrien Rabiot golleri kaydetti. İlk yarı Rossoneri'nin 3-1 önde kapanmasıyla sona erdi; Inter adına Bastoni (22. dk) ve Milan adına Diego Moreira (43. dk) golleri attı.

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