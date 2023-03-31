Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz, dünya devine 'hayır' demenin çok zor olduğunu kabul etti.

NE OLDU? 23 yaşındaki çok yönlü oyuncu, 2020'de Bayer Leverkusen ile bağlarını koparınca Bayern Münih yerine Chelsea'ye transfer oldu. Maviler ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran Havertz için transfer spekülasyonları devam ediyor. Chelsea'nin eski menajeri Thomas Tuchel'in Bayern'deki varlığı, Havertz'in geleceği hakkında daha fazla soru sorulmasına yol açıyor.

NE SÖYLENDİ? Havertz, Stamford Bridge'den uzaklaşmak için baskı yapacağına dair hiçbir şey söylemedi, ancak Bayern'in reddedilmesi zor bir takım olduğunu da kabul etti. Sport Bild'e konuşan Alman yıldız, şunları söyledi: "Bayern, bir Alman oyuncu olarak 'hayır' demenin zor olduğu büyük bir kulüp ama benim kişisel hedefim her zaman bir noktada yurt dışında oynamak olmuştur."

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SIRADA NE VAR? 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Havertz, Chelsea formasıyla 128 maçta oynadı ve 32 gol kaydetti. Alman yıldız şimdi takımın toparlanması için Graham Potter'a yardım etmeyi amaçlıyor.