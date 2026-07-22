Barcelona ve İspanya Milli Takımı forması giyen forvet Ferran Torres'in 2026 Dünya Kupası zaferini kutlaması, Katalonya bölgesinde tartışmasız geçmedi; nitekim üzerinde resminin bulunduğu bir duvar resmi, Barcelona şehrinde açılışından yalnızca birkaç saat sonra tahrip edildi.

Torres, Dünya Kupası finalinde başrol oynamış, İspanya'nın Arjantin'i mağlup ettiği maçta tek golü kaydederek ülkesinin milli takımına tarihindeki ikinci dünya yıldızını armağan etmiş, ardından kendisini Katalonya'daki siyasi kimlikle bağlantılı bir krizin tam ortasında bulmuştu.

"La Roja"nın şampiyonluğunun üzerinden yalnızca 48 saat geçtikten sonra, Barcelona şehrinin popüler semti Gracia'da, Barcelonalı oyuncuyu İspanya Milli Takımı forması giymiş şekilde Dünya Kupası'nı tutup öperken gösteren bir sanat eseri açıldı; ancak salı gününü çarşambaya bağlayan gece tahrip edildi.

Fransız RMC ağının aktardığına göre, bir grup Katalan ayrılıkçı, Torres'in İspanya Milli Takımı'nı temsil etmesine tepki olarak sanat eserini tahrip etti; oyuncunun yüzü beyaza boyandı ve resmin üzerine, aralarında "Kahrolsun İspanya" ve "Katalan milli takımları istiyoruz" ifadelerinin de bulunduğu siyasi sloganlar yazıldı.

Duvar resmi, ortaya çıktığı andan itibaren sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir tartışma başlatmış, ardından çarşamba sabahı tahrip edildiği fark edilmişti.

Öte yandan eserin sahibi sanatçı TV Boy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada duvar resmini yeniden çizeceğini teyit etti ve tahribata rağmen projesini sürdüreceğini vurguladı.

Bu olay, Dünya Kupası finali öncesinde yaşanan benzer bir hadisenin ardından geldi; o dönemde Barcelona'nın eski ve mevcut yıldızları Lionel Messi ile Lamine Yamal'ı bir araya getiren bir başka sanat eseri tahrip edilmiş, üzerine Katalan ayrılıkçı hareketiyle bağlantılı aynı nitelikte mesajlar yazılmıştı.

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