Fransız Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yaşadığı kriz yeni bir aşamaya girdi. Oyuncu takımda kalmakta ısrar ederek bu yaz transfer döneminde kendisine sunulan tüm teklifleri reddetti ve yeni sezon başlamadan önce "Al Zaim"in yönetimini karmaşık bir duruma soktu.

"Arriyadiyah" gazetesinin açıkladığına göre, Al Hilal yönetimi krize uygun bir çözüm bulma çabaları kapsamında Benzema'ya Suudi Roshn Ligi'nde yükselen kulüplerden birine transfer olmayı önerdi, ancak Fransız golcü bu fikri kesin bir dille reddetti.

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Gazete, Benzema'nın ayrılmayı kabul etmeden önce, serbest bir oyuncu haline gelip Al Hilal yönetiminin herhangi bir müdahalesi olmadan bir sonraki adresini kendisi seçebilmek için sözleşmesindeki son sezona ait tüm mali alacaklarını tam olarak almayı şart koştuğunu ekledi.

Benzema, sosyal medya üzerinden ateşli eleştirilere maruz kaldı; bazıları aldığı karar nedeniyle onu inatçı biri olarak nitelendirdi.

Bu tutum, teknik heyetin sezon başlamadan önce hücum hattında değişiklikler yapma isteği ışığında yabancı profesyonel oyuncu listesini yeniden düzenlemeye çalışan Al Hilal yönetiminin önünde yeni bir engel teşkil ediyor.

Benzema, Al Hilal'e büyük bir medya gürültüsü eşliğinde katılmıştı, ancak takımın geçen sezon hücum verimliliğindeki düşüş nedeniyle geniş çaplı taraftar eleştirileriyle karşılaştıktan sonra deneyimi beklenen şekilde ilerlemedi.

Fransız yıldız, çeşitli müsabakalarda Al Hilal forması altında 13 maça çıktı; bu maçlarda 2 hat-trick dahil olmak üzere 9 gol kaydetti ve 5 asist yaptı. Ancak bireysel istatistikleri, takımın sonuçlarındaki düşüşün bir kısmının sorumluluğunu ona yükleyen taraftarları ikna etmeye yeterli olmadı.