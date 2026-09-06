El-Kadisiye Kulübü, İngiliz ekibi Manchester City'den gelen transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Genç Fransız oyuncu Mohammed Sencari ile anlaşma sağladığını duyuran kulüp, böylece bu yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden "Şövalyeler"e katılan ikinci futbolcuyu kadrosuna kattı; ilki Hollandalı Tijjani Reijnders olmuştu.ق

Ayrıca oku: Yeni bir kâbus, Vietto 112 günde Nasr'ın korkulu rüyası oldu

El-Kadisiye, birinci futbol takımının kadrosunu güçlendirmek amacıyla Manchester City'den gelen Sencari ile anlaştığını resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün genç yeteneklere yatırım yapma ve mevcut sezonda rekabet edebilmek için kadrosunu güçlendirme stratejisi çerçevesinde gerçekleşti.

El-Kadisiye'nin sosyal medya platformlarındaki resmî hesabı, transferi duyururken yeni oyuncusunu "Son dakikada Kadisiyeli" ifadesiyle karşıladı; bu sözlerle transferin yaz transfer döneminin son saatlerinde tamamlandığına işaret edildi.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Sencari, El-Kadisiye ile 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı. Bu adım, kulübün mevcut transfer döneminde Manchester City'den Reijnders transferini tamamlamasının ardından gelecek için güçlü bir takım kurma isteğini yansıtıyor.

Oyuncunun tanıtımına dair resmî fotoğraflar, El-Kadisiye'de 30 numaralı formayı giydiğini ortaya koydu. Böylece Manchester City'den "Şövalyeler"e transfer olan futbolcu, Suudi sahalarındaki yeni serüvenine başlamış oldu.