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Kadisiya, El-Gannam'ın imkânsız taleplerini reddetti; İttihad devreye girdi

Transfers
K. Al Ghannam
Al-Ettifaq
Premier Lig
Al Qadsiah
Suudi Arabistan

Kişisel şartlar transferi bozdu

Suudi Arabistan ekibi El-Kadisiye'nin, kendi altyapısından yetişen bir oyuncuyu geri getirme isteği mali şartlar engeline takıldı ve son günlerde tamamlanma yolunda görünen transfer durma noktasına geldi.

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Suudi Arabistan gazetesi "Er-Riyadiyye"ye özel kaynakların açıkladığına göre, El-Kadisiye yönetimi, El-Ettifak'ın kanat oyuncusu Halid el-Ganem ile yürüttüğü görüşmeleri, oyuncunun kişisel şartları üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dondurma kararı aldı.

Gazeteye göre El-Kadisiye, yaklaşık iki hafta önce El-Ettifak yönetimiyle, milli kanat oyuncusunun sözleşmesini bu yaz transfer döneminde satın almak için ilkesel bir anlaşmaya varmış, ardından 25 yaşındaki oyuncuyla müzakere aşamasına geçilmişti.

Gazete, El-Kadisiye yönetiminin el-Ganem'in mali taleplerini "gerçekleştirilemez" olarak nitelendirdiğini, bunun da yönetimi görüşmeleri durdurmaya ve altı yıl önce Nasr'a gitmek için takımdan ayrılan oyuncuyu geri getirme fikrinden şimdilik vazgeçmeye ittiğini belirtti.

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El-Kadisiye'nin görüşmelerinin tıkanması, El-İttihad kulübünün oyuncunun hizmetlerine olan ilgisinin sürdüğü bir dönemde geldi. "Er-Riyadiyye", pazar günü, El-İttihadlıların haftalarca süren bir aranın ardından El-Ettifak ile müzakere masasına döndüğüne işaret etti.

El-İttihad ile El-Ettifak arasındaki görüşmeler geçen ay ileri aşamalara ulaşmış, ancak Cidde ekibi bunları geçici olarak durdurma kararı almış, şimdi ise transferi bitirmek için yeniden girişimde bulunmuştu.

Kendi cephesinde El-Ettifak kulübü, mercato kapanmadan önce yeni transferler yapmasına yardımcı olacak nakit sağlamak amacıyla, el-Ganem'in 2028 yazına kadar uzanan sözleşmesinden geri kalan bölümü satmaya karşı çıkmıyor.

Hatırlatmak gerekirse, el-Ganem 2020 yılının başında El-Kadisiye'den Nasr'a geçti, ardından 2022-2023 sezonunun sonuna kadar El-Feth ile bir kiralık deneyimi yaşadı, daha sonra altı aylığına Nasr'a döndü, oradan da 2024 yılının başında El-Ettifak'a geçti; El-Ettifak, kendisini iki sezon önce Hilal'e kiraladı.

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Milli kanat oyuncusu, Roshn Ligi'nin son sezonunda dikkat çeken bir performans sergiledi; 34 maçtan 32'sinde forma giydi, bu maçlarda 13 gol kaydetti ve 7 asist yaptı, ardından Suudi Arabistan milli takımının kadrosuna katıldı.

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