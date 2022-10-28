Ne kadar fanatik olursanız olun, bazı durumlarda nerede durmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Futbol taraftarları, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oldukça tutkulu...

Ve neredeyse her anlarında, futbol konusunda coşku ve tutkusunu yaşamak isteyenlerin sayısı da epey fazla.

Durum böyle olunca, taraftarların bazı durumlarda başlarını ciddi anlamda sıkıntıya sokacak sorunlarla karşılaşmaları da normal.

Özellikle de partnerlerine ilgi gösterdikleri sırada, dikkatlerini takımlarına çevirdiklerinde bu durumun ilişkilerde tahribat yarattığı açıklandı.

Ne söylendi?

Kadınların, seks konusunda en fazla isteksiz olmasına neden olan şeyin, ilişki sırasında erkeklerin maç skorlarına bakması olduğu belirtildi.

Bir anket şaşırtıcı olmayan bir şekilde, seks sırasında takımlarını merak edenlerin en kötü aşıklar olarak derecelendirildiğini gösterdi.

Öte yandan 2.000 kişinin katıldığı ankette, bu durumun her iki cinsiyet için de ruh halini büyük ölçüde kötü etkilediğini belirtirken daha önceki ilişkilerinde partnerini aldattığına da işaret ediyor.

İlişki sırasında telefonunuzu kapatın

Araştırmayı yürüten IllicitEncounters.com'da seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni şunları söyledi:

"Telefonunuza partnerinizden daha fazla aşkla bakmak her iki cinsiyetin de ruh halini bozar.

"Tutkuya kapılmadan önce ikinizin de telefonunuzu kapatması çok daha iyi olabilir.

"Üçte ikimiz hayatımızın bir noktasında bir partnerimizi aldattık. Ama yeni bir ilişkiye yelken açmak istiyorsak, dikkatli olmamız gereken konular var.

“Hem erkekler hem de kadınlar, geçmiş fetihleriyle övünen ve aldattığını itiraf eden biriyle yatma olasılıklarının daha düşük olduğunu söylüyor.

"Yeni biriyle bir şeyler yaşamak istiyorsanız, bu bilgiyi kendinize saklayın.”

Edepsizce konuşmak da tercih edilmiyor

Kadınlar için en popüler ikinci tutku katilinin ise bir partnerin çok edepsizce konuşması ve pornolardaki gibi seks yapması olduğu aktarıldı.

Yatak odasında evcil hayvanlara sahip olmak, kadınların en büyük üçüncü yakınması olarak vurgulanırken %54'ü bir köpek ya da kedilerin ilişki anında odada olmasını istemiyor.

Erkeklerin listesinde ikinci sırada olan şey ise asla seksi başlatmayan bir partner olması...

Ve bu erkeklerin %58'i her zaman liderliği üstlenmek zorunda olduklarını söylüyor.

Anket, kadınların %85'inin ve erkeklerin %82'sinin sevişirken telefonlarının başucunda olmasının her iki cinsiyet için de en büyük tutku katillerinden biri olduğunu gösterdi.

Bu araştırma; kadınların %58'i ve erkeklerin %54'ünün, çalan bir telefona cevap vermek için seksi bıraktığını gözler önüne serdi.