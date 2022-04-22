Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Alex de Souza'dan bu yana bir ilki başardı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken karşılaşmaya Serdar Dursun damga vurdu.

Sarı lacivertliler, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçerken Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile takımının rahat bir galibiyet almasını sağladı.

Öte yandan milli futbolcu, yaptığı hat-trick ile de Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir ilki başardı.

Serdar Dursun, Çaykur Rizespor'a yaptığı hat-trick ile bu sezon ikinci kez bunu başardı ve 2010-2011 sezonunda üç kez hat-trick yapan Alex de Souza'dan bu yana 2 ve üstü hat-trick yapan ilk Fenerbahçe futbolcusu oldu.

3 - Serdar Dursun, Alex de Souza'dan (2010/11'de 3 hat-trick) bu yana bir Süper Lig sezonunda 2+ hat-trick yapan ilk @Fenerbahce oyuncusu oldu. ⚽️⚽️⚽️. pic.twitter.com/bG99hQPbFJ — OptaCan (@OptaCan) April 22, 2022

Rizespor'u seviyor

Serdar Dursun, Çaykur Rizespor maçında sezonun kendi adına ikinci hat-trick'ine imza atarken ilk hat-trick'i de yine bir Rizespor karşılaşmasında gelmişti.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta milli futbolcu, Rizspor ağlarını yine 3 kez bulmuştu.

Bununla birlikte karşılaşmanın spikeri Can Önduygu'nun paylaştığı bilgiye göre; Serdar Dursun, bir sezonda aynı rakibe karşı iki maçta da hat-trick yaptı ve bunu başaran ilk Fenerbahçe futbolcusu oldu.

Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı rakibe iki maçta da hat-trick yapan son futbolcu ise 1999-2000 sezonunda Samsunspor formasıyla Kocaelispor'a karşı Serkan Aykut.

Serdar Dursun'un açıklamaları

Maçın yıldızı Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa hem takımın hem kendi performansını değerlendirdi.

"İlk maçta da bu maçta da Rize'ye karşı hat-trick yapmak nasip oldu. Çok zor bir maç olmasını bekliyorduk.

Oyun üstünlüğü bizdeydi. Üç puanı aldık. Maç maç gidiyoruz, inşallah güzel havamız böyle devam eder."

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