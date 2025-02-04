Kadın futbolunun yıldızı Sam Kerr polis memuruna tacizden hakim karşısına çıktı

Chelsea'nin yıldızı Sam Kerr, bir polis memuruna 'aptal ve beyaz' diyerek ıırkçı tacizde bulunmakla suçlanırken hakim karşısına çıktı.

Kerr, Ocak 2023'teki bir olay nedeniyle hakim karşısına çıktı

Mahkemede Kerr'in bir polis memuruna hakaret ettiği görüntüler izlendi

Kerr suçlamaları kabul etmedi

NE OLDU? Avustralyalı futbolcu ve Chelsea'nin yıldızı Sam Kerr İngiltere'de bir polis memuruna ırkçı tacizde bulunmak suçlamasıyla yargılandı. 30 yaşındaki Kerr, Londra'nın güneybatısındaki Twickenham'da taksi ücretiyle ilgili çıkan bir tartışmada, bir polis memuruna "hakaret, tehdit ve taciz içeren sözler" kullanmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı.

BÜYÜK RESİM: Mahkemeye Kerr'in polis memuruna, "Siz aptal ve beyazsınız. Siz s*kt*ğimin aptalı ve beyazısınız. Gözünüzün içine bakıyorum ve aptal olduğunuzu görüyorum" dediği vücut kamerası görüntüleri sunuldu. Sam Kerr iddiaları kabul etmezken para cezasına çarptırıldı. Chelsea yıldızı kullandığı kelimeleri reddetmedi ancak bu kelimelerin suç ve hakaret içermediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Daha önce Metropolitan polisi yaptığı açıklamada şunları söylenmişti: "Samantha Kerr, Kamu Düzeni Kanunu'nun 4A Bölümü uyarınca ırksal açıdan ağırlaştırılmış bir suçla suçlanıyor. Suçlama, 30 Ocak 2023'te Twickenham'da taksi ücretiyle ilgili çıkan bir tartışmada, olay yerine gelen bir polis memurunun dahil olduğu bir tartışma ile ilgili."

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Avustralya'nın kaptanı olan forvet, Matildas'ın geçen yıl Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından ülkenin en tanınmış sporcularından biri oldu. Mayıs ayında futbolcu, Westminster Abbey'de Kral Charles'ın taç giyme töreninde ülkesinin bayrağını taşımıştı. 2019-2020 sezonunun ortasında Chelsea'ye katılan Kerr, takımla çıktığı 128 maçta 99 gol attı. İki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kerr, Guardian'ın 2023'teki en iyi 100 kadın futbolcu listesinde üçüncü oldu.