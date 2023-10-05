Kadın futbolunun simgesi Megan Rapinoe rekor kırarak emekli oluyor

Amerikalı efsane Megan Rapinoe Washington Spirit'e karşı kariyerinin son maçına çıkacak ve seyirci sayısında rekor kırılması bekleniyor.

OL Reign, Rapinoe'yi son maçta onurlandıracak

NWSL rekoru kırılması bekleniyor

Washington Spirit'e karşı özel bir maç olacak

NE OLDU? Kadın futbolunun simge isimlerinden biri olan Megan Rapinoe, OL Reign formasıyla Washington Spirit'e karşı son maçına çıkacak. Amerikalı efsanenin onurlandırılacağı maç için halihazırda 28.150'den fazla bilet satıldı. Bu karşılaşmada Ulusal Kadınlar Futbol Ligi tarihindeki seyirci rekorunun (32.000) kırılması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Megan Rapinoe kadın futbolunda üstlendiği aktivist rolle özel bir yere sahip. NWSL'deki 14 yıllık kariyerinde iki Dünya Kupası ve bir Olimpiyat altın madalyasını evine götürdü.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Megan Rapinoe'nin emekli olacağı karşılaşma, 7 Ekim Cumartesi gecesi TSİ 3.00'da oynanacak.