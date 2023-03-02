Cinsiyet eşitliğini savunanlar, FIFA'nın Lima kararından memnun değil.

NE OLDU? FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski Victoria's Secret modeli Lima'nın spor camiası ve dünya çapındaki taraftarlar arasında "mükemmel bir bağ" kurulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Bu hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer alan model, hevesli bir futbol hayranı olduğunu iddia ediyor, ancak sporla önceden bir bağlantısı yok gibi görünüyor.

Avustralya kadın takımının bir zamanlar ikinci kaptanı olan Moya Dodd, FIFA'nın Adriana Lima kararını sorgulayan eski oyuncular ve cinsiyet eşitliği savunucuları arasında yer aldı.

Dodd, Lima'nın defilelerden önce dokuz gün boyunca kendini aç bıraktığını söyledi ve 2006 yılında GQ dergisine verdiği bir röportajda kürtajı "suç" olarak nitelendirdiğinin altını çizerken FIFA'yı onun hakkındaki kararından dolayı "sağır" olarak nitelendirdi.

NE SÖYLEDİLER: "Adriana Lima, bize güç ve eşitliğin nasıl görünebileceğini gösterdiği için oyunu seven, hevesli kadın futbolcular ve taraftarlardan oluşan büyük ve giderek artan nüfus için neyi temsil edecek?" dedi ve ekledi:

"Çünkü bir kız futbol oynadığında, dünya onu farklı görür. Güzel görünümü veya güzel elbisesiyle iltifat almak yerine, oyunu kurtaran mücadeleleri ve harika golleri için değer görür.

"Yapabildikleri için takdir ediliyor, nasıl göründüğünden ziyade, onu erkek kardeşleriyle daha eşit bir zemine oturtmak gerekiyordu."

Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann, Dodd'un duygularını yineledi ve rol için Megan Rapinoe veya Sam Kerr gibi efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.

"Erkekler futboluna kesinlikle farklı bir yaklaşım. Cristiano Ronaldo'yu erkekler Dünya Kupası'nın poster çocuğu olarak görebilirsiniz, o halde Meg Rapinoe veya Sam Kerr'i seçebilecekken neden bir süper modele ihtiyacımız olsun ki?

"Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir."

BÜYÜK RESİM: Öte yandan; Infantino, Lima'nın göreve başlamasını savundu ve onu tutkulu bir futbol hayranı olarak selamladı.

"Adriana ile tanıştığınızda onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz.

"Futbolu yaşıyor. Bu yüzden, FIFA ile taraftarlar arasında dünya çapında mükemmel bir bağlantı olabilir."

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