Kadıköy golcüsü Samatta atınca Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe'ye Denizlispor karşısında galibiyeti getiren Mbwana Samatta, bu sezon attığı gollerin tamamını Kadıköy'de buldu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 yenerek tutunan Fenerbahçe evinde dört maç sonra kazandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım uzun bir aranın ardından Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'dan verim almayı başardı.

Kadıköy golcüsü

Fenerbahçe bu sezon attığı beş golün tamamını Kadıköy'de atan 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı dört maçın tamamını kazanmayı başardı.

25 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçının ardından ilk kez fileleri sarsan Samatta, şans bulduğu son 10 lig karşılaşmasında gol bulamamış ve Erol Bulut yönetiminde zaman zaman yedek kalmıştı.

Bonservisi alınacak

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralanan Samatta, Fenerbahçe forması giydiği toplam 27 karşılaşmada altı gol atarken, hiç asist yapamadı.

Sezon sonunda 6 milyon euro karşılığında bonservisi alınacak olan Samatta, kariyerinin son iki sezonunu çift haneli gol sayılarıyla tamamladı.

Genk'te parladı

2018-2019 sezonunda Genk formasıyla çıktığı 50 maçta 32 gol atan ve Avrupa'nın en iyi çıkış yapan golcülerinden biri olmayı başaran Saamatta, devre arasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olduğu geçtiğimiz sezonu 44 maçta 12 golle tamamlamıştı. Samatta Premier Lig'deki döneminde beklentileri karşılayamamıştı.