Barcelona forması giyen genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, sezon başlamadan önceki hazırlık döneminde sergilediği dikkat çeken performansın ardından sevindirici bir haber aldı.

Hamza Abdülkerim, hazırlık döneminde Barcelona ile parladı ve bu yaz Katalan takımıyla oynadığı hazırlık maçlarında 4 gol kaydetti.

Hazırlık maçlarındaki performansı sayesinde Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Hamza Abdülkerim'i bu sezon A takım kadrosuna kaydetmeye karar verdi.

İspanya La Liga'nın resmî internet sitesinde Hamza Abdülkerim'in kartı resmî olarak yer aldı ve oyuncu 29 numaralı formayı giyiyor.

Abdülkerim, geçtiğimiz ocak ayında Mısır Ahly'den katıldıktan sonra sadece 6 ay boyunca Blaugrana'nın altyapı takımlarında oynadı ve ardından A takıma dahil oldu.

18 yaşındaki genç Mısırlı yıldız, geçtiğimiz pazar günü Barcelona'nın La Liga'daki ilk maçında yedek kulübesinde oturdu. Barça'nın Elche karşısında (5-0) ezici bir galibiyet aldığı maç böyle sona erdi.

Hatırlatmak gerekirse Hamza Abdülkerim, 2026 Dünya Kupası'na katılan Mısır Milli Takımı kadrosunda yer almıştı. Mısır bu turnuvada Arjantin karşısında elenmeden önce son 16 turuna kadar yükselmişti.

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