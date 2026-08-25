Barcelonalı genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, sezon başlamadan önceki hazırlık döneminde sergilediği dikkat çeken performansın ardından sevindirici bir haber aldı.

Hamza Abdülkerim, hazırlık döneminde Barcelona ile parladı ve bu yaz Katalan ekibiyle çıktığı hazırlık maçlarında 4 gol kaydetti.

Hazırlık maçlarındaki performansı sayesinde Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick, Hamza Abdülkerim'i bu sezon A takımın yedek oyuncuları arasına kaydetmeye karar verdi.

İspanya Ligi "La Liga" resmi internet sitesinde, Hamza Abdülkerim'in kartı resmi olarak yer aldı; oyuncu 29 numaralı formayı giyiyor.

Abdülkerim, geçtiğimiz ocak ayında Mısır Ahli'den katıldıktan sonra, yalnızca 6 ay geçtikten sonra A takıma katılmadan önce Blaugrana'nın genç takımlarında oynadı.

18 yaşındaki genç Mısırlı yıldız, geçtiğimiz pazar günü ligdeki ilk maçında Barcelona'nın yedek kulübesinde oturdu; söz konusu maç Barça'nın Elche'yi ezici bir skorla (5-0) mağlup etmesiyle sona erdi.

Hamza Abdülkerim'in, 2026 Dünya Kupası'na katılan Mısır Milli Takımı kadrosunda yer aldığı belirtiliyor; Mısır, Arjantin karşısında elenmeden önce son 16 turuna ulaşmıştı.

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