Kabul edilemez bir olay… Tunuslu yıldız, Koman’ı öfkelendirdi

Dünya Kupası grup aşamasında 6. grupta Hollanda ile Tunus arasında oynanan maç, kabul edilemez olarak nitelendirilen bir olay nedeniyle kısa bir süre durduruldu; bu olay, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin maç yayınına ara vermesine neden oldu.

Hollanda milli takımı, turnuvadan çoktan elenmiş olan Tunus'u 3-1 mağlup ederek, 9 puanlık grubun 7'sini toplayarak 6. grubun zirvesine oturdu.

Hollanda milli takımı, maçın ilk üç dakikasında Elias Al-Sakhi’nin kendi kalesine attığı golle skoru açtı. Brian Proby’nin sadece dört dakika sonra ikinci golü atmasıyla, büyük bir galibiyet yakında ve ufukta görünüyordu.

Ancak işler tam olarak bu şekilde gitmedi; 54. dakikada Hazem Musturi, Tunus’un turnuvadaki ikinci golünü attı.

Tottenham’ın yeni transferi Jan Paul van Hekke, Ronald Koeman’ın takımının iki gol farkını yeniden sağladı ve 3-1’lik galibiyeti garantiledi.

Maçta ikinci yarı başlamadan önce nadir görülen bir olay yaşandı; kendi kalesine gol atan Sakheri’nin yokluğunda, Tunus milli takımından sadece 10 oyuncu başlama vuruşu için sahaya çıktı.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçını yöneten hakem Katia Itzel García, Afrika takımı oyuna başlamaya hazırlanırken bu eksikliği fark etti ve düdüğünü çalarak işlemleri durdurdu.

Ardından hakem, kafası karışmış görünen birkaç oyuncuya, Sakheri’nin henüz sahaya çıkmadığını açıklamak zorunda kaldı.

O andan itibaren, El Sakheri’nin tünelden koşarak sahaya girmesi, Kansas City’deki seyircilerin duyulabilir yuhalama sesleri eşliğinde, yirmi saniyeden az sürdü.

İngiliz BBC kanalının ana maç yorumcusu Steve Wilson şöyle dedi: “Arka plandaki Tunuslu oyuncu, sahada sadece on oyuncunun olduğu gerçeğine hakemin dikkatini çekmek için çaresizce çabalıyordu. Aslında, sahada hâlâ sadece on oyuncusu var. Bir oyuncusu eksik.”

Yardımcı yorumcu Stephen Warnock ise “Nasıl?” diye sordu.

Eski Liverpool ve İngiltere milli takım savunma oyuncusu Stephen Warnock sözlerine şöyle devam etti: "Bu inanılmaz bir durum. Zamanın geçtiğini biliyorsun ve daha çabuk sahadan çıkman gerekiyor. Ronald Koeman çok öfkeli ve buna da tam hakkı var. Şöyle diyor: 'Bu nasıl olabilir? Bu kabul edilemez.'"