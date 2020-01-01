Kaan Ayhan: Türkiye'den teklifler aldım

Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, daha önce Türkiye’den teklifler aldığını ve bir gün Süper Lig’de oynayabileceğini söyledi.

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, kulübünde mutlu olduğunu ancak transferde her şeyin olabileceğini kaydederken “Kulüp değiştirmek hiç aklımdan geçmedi. 2022’ye kadar sözleşmem var. Ama kariyerimin sonuna kadar burada kalacağım diye bir söz vermedim kendime. Mutlu olduğum sürece burada kalmaktan yanayım. Tabii zaman ne gösterir bilinmez” dedi.

"Düsseldorf'un istediği rakam az değil"

Kulübünün kendisi için ciddi bir bonservis bedeli istediğini söyleyen Kaan Ayhan, “Gerçi bu yaz transfer döneminde bazı şeyler farklı olacak. Önümüz açık. Ben de önümü açık tutmaya çalışıyorum. ’de oynamak isterim tabii ki... Açıkçası biraz tecrübem olduğu için Düsseldorf’un istediği rakam az değil. Türkiye’de oynamak hayallerimden biri ama ne zaman olur bunu bilmiyorum. İtalya veya İngiltere de olabilir. Belki Düsseldorf’ta uzun yıllar kalacağım” ifadelerini kullandı.

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"Antrenmanlarda mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz"

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Geçen hafta itibarıyla idmanlara başladıklarını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Hoca bizi gruplara ayırdı. Önce ikişer grupla başladık. Son olarak dörderli gruplara geçtik. Tabii mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. İki metrelik mesafe ile mücadeleye girmeden, bol bol paslaşarak antrenman yapıyoruz şu an. Fitness seviyemizi de yükseltmeye çalışıyoruz. ’da ligin akıbeti konusunda bizim de bilgimiz yok. Nasıl devam edeceğini biz de bilmiyoruz. Futbolcu açısından tabii ki farklı bir ortam ve ambians bizleri bekliyor olacak. Orası kesin. İlk maça nasıl çıkıyorsak öyle olacak. Sezon başlangıcı gibi diyelim. İki hafta hiç çıkamadık. Yemek yedik, oturduk. Sezon sıfırdan başlamış gibi olacak” diye konuştu.

"Fatih Terim'e saygım ve sevgim sonsuz"

Geçmişte Fatih Terim için yaptığı Felix Magath benzetmesinin biraz farklı anlaşıldığını da söyleyen Kaan Ayhan, “O röportajda galiba biraz farklı anlaşıldım. Çocukken EURO 2008’i hatırlıyorum. Televizyonun karşısında Milli Takım’ı destekliyordum. O zamanlar Felix Magath da ’nin başındaydı. Ben de Schalke altyapısında oynuyordum. Benim gözümde Fatih Terim biraz sert gözüküyordu. İkisi de sert hocalardandı. Milli Takım’a o önyargı ile gittim. Çok babacan, cana yakın bir isim gördüm. Fatih Hoca beni ilk Milli Takım’a çağıran isimdi. Ona saygım ve sevgim sonsuz” dedi.