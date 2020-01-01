Juventus'un yeni teknik direktörü Pirlo oluyor!

Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Juventus, eski oyuncusu Andrea Pirlo'yu takımın başına getiriyor.

'yı şampiyon tamamlamasına karşın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupaya erken veda eden 'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin işine son verilmişti. Zebralar'ın yeni teknik direktörü ise tanıdık bir isim olacak.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü olacak. Romano'nun verdiği bilgiye göre Juventus Başkanı Andrea Agnelli, bizzat Pirlo'yu takımın başında görmek istiyor.

Yaklaşık 1 hafta önce Pirlo, Juventus'un 23 yaşaltı teknik direktörü olarak göreve getirilmişti.