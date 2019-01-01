Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri

Juventus, Chelsea'yle yollarını ayıran Maurizio Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

'da şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden , Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlılar, ile UEFA şampiyonluğu yaşayan Maurizio Sarri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Uzun yıllar İtalya alt lig takımlarında teknik direktörlük yapan Sarri, asıl çıkışını 2015-2018 yılları arasında ile gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig'de Chelsea ile anlaşan 60 yaşındaki teknik adam, takımıyla ligi 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alırken Avrupa Ligi'nde de kupayı almayı başardı. Bu kupa aynı zamanda Sarri'nin kariyerinde kazandığı üst düzey tek kupa olma özelliğini de taşıyor.