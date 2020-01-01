Juventus'un son gün bombası Chiesa oldu

İtalya devi, Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

transferin son günü önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar forması giyen Federico Chiesa'ya imza attırdı.

Kiralık olarak siyah beyazlı ekibe imza atan Chiesa, iki yıl boyunca kiralık olarak forma giyecek. Juventus, Fiorentina'ya ilk yıl için 3 milyon euro, ikinci yıl da 7 milyon euro ödeyecek.

Eğer Juventus ikinci yılın sonunda Chiesa'yı satın almak isterse 40 milyon euro + 10 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Daha fazla takım

25 Ekim 1997 doğumlu olan Federico Chiesa, 'nın eski yıldızı Enrico Chiesa'nın oğlu.