Juventus'un son gün bombası Chiesa oldu
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Goal
Juventus transferin son günü önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'ya imza attırdı.
Kiralık olarak siyah beyazlı ekibe imza atan Chiesa, iki yıl boyunca kiralık olarak forma giyecek. Juventus, Fiorentina'ya ilk yıl için 3 milyon euro, ikinci yıl da 7 milyon euro ödeyecek.
Eğer Juventus ikinci yılın sonunda Chiesa'yı satın almak isterse 40 milyon euro + 10 milyon euro bonus ödemesi yapacak.
25 Ekim 1997 doğumlu olan Federico Chiesa, Parma'nın eski yıldızı Enrico Chiesa'nın oğlu.