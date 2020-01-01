Transfer

Juventus'un son gün bombası Chiesa oldu

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Federico Chiesa
Goal
İtalya devi, Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Juventus transferin son günü önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'ya imza attırdı.

Kiralık olarak siyah beyazlı ekibe imza atan Chiesa, iki yıl boyunca kiralık olarak forma giyecek. Juventus, Fiorentina'ya ilk yıl için 3 milyon euro, ikinci yıl da 7 milyon euro ödeyecek. 

Eğer Juventus ikinci yılın sonunda Chiesa'yı satın almak isterse 40 milyon euro + 10 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

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    25 Ekim 1997 doğumlu olan Federico Chiesa, Parma'nın eski yıldızı Enrico Chiesa'nın oğlu. 

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