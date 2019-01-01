Juventus'tan Inter'e Mauro Icardi için iki teklif
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Rai Sport' ta yer alan haberde, Mauro Icardi'nin ayrılık konusunda Inter ile ortak karar aldığı vurgulanırken, Juventus'un iki farklı teklifle görüşmelere başladığı ifade edildi.
Habere göre Inter, Icardi için 60 milyon euro isterken; Juventus ise Moise Kean ve 20 milyon euro ya da 40 milyon euro satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama teklifi sundu.
Inter'in Juventus'tan içinde Paulo Dybala'nın da olduğu bir paket teklif istediği, ama bu önerinin Juventus tarafından kabul görmediği iddia edildi.