Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma'ya dönüyor

Efsanevi kaleci, futbolu bırakma kararını erteleyip Parma’yla anlaştı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre; Gianluigi Buffon, İtalya Serie B ekibi Parma ile önümüzdeki iki yıl için anlaşmaya vardı.

Buffon, Mayıs ayında ikinci kez Juventus’tan ayrılacağını açıklamıştı. 2001’de Juventus’a transfer olan tecrübeli file bekçisi, 2019’daki bir sezonluk Paris Saint-Germain macerasının ardınan Torino kulübüne geri dönmüştü.

Emekli olma seçeneğini de ciddi şekilde değerlendiren 43 yaşındaki Buffon, şimdilik bı planı rafa kaldırdı ve 1995’te profesyonel kariyerine adım attığı yer olan Parma’ya dönmeye karar verdi.

Tardini'de imza töreni

Buffon bu hafta içi Ennio Tardini Stadyumu’nda düzenlenecek bir törende, kendisini 2023’e kadar Parma’ya bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marina di Pietrasanta’daki futbol akademisinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Buffon, kendini yiyi hissettiğini ve bu nedenle devam etme kararı aldığını açıkladı.

Buffon'un Juventus kariyeri

2020/21 sezonunu Juventus’ta Polonyalı Wojciech Szczesny’nin yedeği olarak geçiren Buffon, yalnızca 14 maça çıktı. Bu 14 maçın altısında kalesini gole kapatan Buffon, toplam dokuz gol yedi.

2001-2018 yılları arasında Juventus formasıyla 656 maça çıkan ve dokuz Serie A şampiyonluğu yaşayan Buffon, hem kulüp tarihinin, hem de İtalyan futbolunun en büyük efsaneleri arasında yer alıyor.

Alessandro Del Piero’nun ardından Juventus adına en fazla maça çıkan ikinci isim olan Buffon, Torino’da üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı ve toplam 22 kupa kaldırdı.

Serüven burada başladı

Kasım 1995’te, henüz 17 yaşındayken Parma kalesine geçen Buffon, kulüpte oynadığı 220 maçın ardından dönemin rekoru olan 52 milyon euro’luk bonservisle Juventus’a transfer olmuştu.

Parma ile İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası zaferleri yaşayan Buffon, geçen sezon küme düşen Parma’yı tekrar Serie A’ya çıkarmak için ter dökecek.

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