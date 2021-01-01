Pirlo açıkladı! Juventus'ta üç oyuncu kadro dışı

Juventus, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir ev partisine katılan üç oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, koronavirüs kurallarını yok sayarak ev partisine katılan Weston McKennie, Paulo Dybala ve Arthur ile ilgili bir açıklama yaptı.

Genç teknik adam üç futbolcununda kadro dışı bırakıldığını ve Serie A'da oynanacak olan Torino karşlaşmasında kadroda olmayacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Weston McKennie, Torino'da bulunan villasında bir parti düzenlemişti. Dybala ve Arthur'un da katıldığı parti güvenlik güçleri tarafından baskına uğramıştı.

Toplam 10 kişinin katıldığı parti sebebiyle, emniyet güçleri para cezası kesmişti.

Bu olayın ardından Juventus, üç yıldız ismi kadro dışı bıraktı.

Derbide yoklar

Torino şehrinin iki ekibi olan Torino ve Juventus, 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Puan kaybına tahammülü olmayan siyah - beyazlılar McKennie, Dybala ve Arthur'dan yoksun bir şekilde derbiye çıkacak.

Juventus bu sezon ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Juventus, ligde de bekleneni bir türlü veremedi. Serie A'da 27 maça çıkan Juventus, topladığı 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Inter'in 10 puan gerisinde yer alan Juventus'ta eleştiri okları Andrea Pirlo'yı işaret ediyor.