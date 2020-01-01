Koronavirüs

Juventus'ta futbolcuların koronavirüs testi negatif

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Getty Images
Koronavirüs salgınını en sert yaşayan ülkelerden İtalya'da futbolun dönüşü için hazırlıklar sürüyor. Juventus'un son testinden pozitif vaka çıkmadı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi. 

Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

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