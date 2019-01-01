Juventus'dan Mbappe'ye servet
Son 8 sezondur Serie A'nın zirvesine ambargo koyan Juventus, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için çalışmalara başladı.
5 yıl içerisinde iki kere Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başaran İtalyan kulüp, 2014-2015 sezonunda Barcelona, 2016-2017 sezonunda ise Real Madrid'e boyun eğmekten kurtulamadı.
Tuttosport'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak adına bir servet ödemeyi göze aldı.
Paris Saint-Germain, 20 yaşındaki oyuncu için en az 180 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Juventus ise bonservis ücretinin yanı sıra Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı da teklifin içinde bulundurmayı planlıyor.
Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Juventus'un kasasından yaklaşık 380 milyon euro çıkması bekleniyor.
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 8 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.