Juventus'dan Mbappe'ye servet

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, gelecek sezon Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son 8 sezondur 'nın zirvesine ambargo koyan , Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için çalışmalara başladı.

5 yıl içerisinde iki kere Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başaran İtalyan kulüp, 2014-2015 sezonunda , 2016-2017 sezonunda ise 'e boyun eğmekten kurtulamadı.

Tuttosport'un haberine göre siyah beyazlı ekip, 'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak adına bir servet ödemeyi göze aldı.

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Paris Saint-Germain, 20 yaşındaki oyuncu için en az 180 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Juventus ise bonservis ücretinin yanı sıra Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı da teklifin içinde bulundurmayı planlıyor.

Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Juventus'un kasasından yaklaşık 380 milyon euro çıkması bekleniyor.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 8 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.