Son saatlerde, adını duyurduğu İtalya transfer piyasasının gündemine yeniden oturan Fildişi Sahili milli oyuncusu Franck Kessié'nin geleceğine dair yeni gelişmeler yaşandı.

Kessié, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan macerasının sona ermesinin ardından haftalardır İtalya'ya dönmenin yollarını arıyordu; oyuncunun hizmetleri için Roma ile Juventus arasındaki rekabet ise kızışmış görünüyordu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, iki kulübün şanslarının azalmasıyla birlikte Atalanta müzakerelere dahil oldu ve oyuncuyu Bergamo'ya geri getirmek amacıyla Franck Kessié'nin temsilcileriyle temaslara başladı.

Di Marzio kendi internet sitesinde şunları söyledi: "Kessié, daha sonra Milan'a transfer olmadan önce Atalanta forması giyerek İtalya'da öne çıkmıştı. Şimdi ise aradan birkaç yıl geçtikten sonra, orta saha oyuncusu ile eski kulübünün yolları yeniden kesişebilir. Müzakereler başladı ve Atalanta transferi tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor."

Sky Sport muhabiri Di Marzio, daha önce tecrübeli orta saha oyuncusunun Juventus'a transferin tamamlanması için uygun koşulların bulunmadığını bildirdiğini aktarmıştı.

Suudi Al Riyadiyah gazetesi ise Al Ittihad kulübünün Kessié'nin hizmetlerine ilgi duyduğunu doğrulamıştı; ancak kulüp, Kamerunlu Stéphane Kéler'in yerine takımın yabancı oyuncu listesine girecek diğer oyuncularla yapılan değerlendirme sürecinde bu konuyu henüz netleştirmedi.

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